Mehmet Özhaseki, Tepki Çeken Deprem Konutları Sözleri Sonrası Kendini Savundu

'Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek...

Gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri, 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz' diyor.'