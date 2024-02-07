Mehmet Özhaseki, Tepki Çeken Deprem Konutları Sözleri Sonrası Kendini Savundu
Mehmet Özhaseki, Tepki Çeken Deprem Konutları Sözleri Sonrası Kendini Savundu
Depremzedeler için yapılan evlerle ilgili kullandığı ifadeler tepki oluşturan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kendisine yönelik 'algı çalışması' yapıldığını iddia etti.
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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu açıklamalarda bulunmuştu 👇
Eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Özhaseki, canlı yayından tepki çeken sözlerine ilişkin bölümün tamamını paylaştı.
Özhaseki kendisine algı çalışması yapıldığını savunarak şunları söyledi 👇
Mehmet Özhaseki'nin paylaşımı 👇
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