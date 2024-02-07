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Mehmet Özhaseki, Tepki Çeken Deprem Konutları Sözleri Sonrası Kendini Savundu

Mehmet Özhaseki, Tepki Çeken Deprem Konutları Sözleri Sonrası Kendini Savundu

Mehmet Özhaseki
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 12:40

Depremzedeler için yapılan evlerle ilgili kullandığı ifadeler tepki oluşturan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kendisine yönelik 'algı çalışması' yapıldığını iddia etti.

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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu açıklamalarda bulunmuştu 👇

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu açıklamalarda bulunmuştu 👇

'Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek... 

Gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri, 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz' diyor.'

Eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Özhaseki, canlı yayından tepki çeken sözlerine ilişkin bölümün tamamını paylaştı.

Eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Özhaseki, canlı yayından tepki çeken sözlerine ilişkin bölümün tamamını paylaştı.

Özhaseki kendisine algı çalışması yapıldığını savunarak şunları söyledi 👇

Özhaseki kendisine algı çalışması yapıldığını savunarak şunları söyledi 👇

'Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. 

Vatandaşımız şöyle söylüyor: “Bize mis gibi villa verdiniz”

Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz.'

Mehmet Özhaseki'nin paylaşımı 👇

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