Bakan Özhaseki'den Deprem Bölgesiyle İlgili Tepki Çeken İfadeler: "Ölüsü Olmayan 'Villa Sahibi Olduk' Diyor"
Bakan Özhaseki'den Deprem Bölgesiyle İlgili Tepki Çeken İfadeler: "Ölüsü Olmayan 'Villa Sahibi Olduk' Diyor"
6 Şubat depreminin yıl dönümünde canlı yayına katılan Bakan Özhaseki, can kaybı olmayan ancak evleri yıkılan depremzedelerin durumdan memnun olduğunu söyleyerek, 'Allah razı olsun. 'Bak evimiz yıkıldı, yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor.' ifadeklerini kullandı.
Özhaseki'nin ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Deprem bölgesinde yapılan evlerin standardının eskisine göre çok yüksek olduğunu söyleyen Özhaseki, 'Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.' dedi.
Teslim edilen evlere yapılan ziyaretler esnasında aralarında geçen diyaloglardan bahseden Özhaseki, "Ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor." ifadelerini kullandı.
Özhaseki'nin canlı yayında yaptığı konuşma 👇
Özhaseki'nin açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı 👇
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