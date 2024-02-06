Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakan Özhaseki'den Deprem Bölgesiyle İlgili Tepki Çeken İfadeler: "Ölüsü Olmayan 'Villa Sahibi Olduk' Diyor"

Bakan Özhaseki'den Deprem Bölgesiyle İlgili Tepki Çeken İfadeler: "Ölüsü Olmayan 'Villa Sahibi Olduk' Diyor"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 23:48

6 Şubat depreminin yıl dönümünde canlı yayına katılan Bakan Özhaseki, can kaybı olmayan ancak evleri yıkılan depremzedelerin durumdan memnun olduğunu söyleyerek, 'Allah razı olsun. 'Bak evimiz yıkıldı, yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor.' ifadeklerini kullandı. 

Özhaseki'nin ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde yapılan evlerin standardının eskisine göre çok yüksek olduğunu söyleyen Özhaseki, 'Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.' dedi.

Deprem bölgesinde yapılan evlerin standardının eskisine göre çok yüksek olduğunu söyleyen Özhaseki, 'Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.' dedi.

Teslim edilen evlere yapılan ziyaretler esnasında aralarında geçen diyaloglardan bahseden Özhaseki, "Ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor." ifadelerini kullandı.

Teslim edilen evlere yapılan ziyaretler esnasında aralarında geçen diyaloglardan bahseden Özhaseki, "Ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor." ifadelerini kullandı.

Özhaseki'nin canlı yayında yaptığı konuşma 👇

Özhaseki'nin açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı 👇

Özhaseki'nin açıklamasına sosyal medyada tepki yağdı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?