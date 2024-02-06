Bakan Özhaseki'den Deprem Bölgesiyle İlgili Tepki Çeken İfadeler: "Ölüsü Olmayan 'Villa Sahibi Olduk' Diyor"

6 Şubat depreminin yıl dönümünde canlı yayına katılan Bakan Özhaseki, can kaybı olmayan ancak evleri yıkılan depremzedelerin durumdan memnun olduğunu söyleyerek, 'Allah razı olsun. 'Bak evimiz yıkıldı, yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor.' ifadeklerini kullandı.

Özhaseki'nin ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.