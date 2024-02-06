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Erdoğan, Hatay Konuşmasının Gündemde Olmasına Tepkili! 'İfadelerimiz Üzerinde Tepiniyorlar'

Erdoğan, Hatay Konuşmasının Gündemde Olmasına Tepkili! 'İfadelerimiz Üzerinde Tepiniyorlar'

Recep Tayyip Erdoğan Hatay
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 18:59

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez.' ifadelerinin muhalefet tarafından gündemde tutulmasına tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün birinci yılını dolduran 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da 4 Şubat'ta yaptığı konuşması muhalefet ve kamuoyunda sıkça eleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün birinci yılını dolduran 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da 4 Şubat'ta yaptığı konuşması muhalefet ve kamuoyunda sıkça eleştirilmişti.

Konut devir teslim töreninde konuşan Erdoğan, 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı.' ifadelerini kullanmıştı.

Konut devir teslim töreninde konuşan Erdoğan, 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı.' ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefet partileri Erdoğan'ın açıklamasını Hatay halkına gözdağı' olarak değerlendirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?' demişti.

Muhalefet partileri Erdoğan'ın açıklamasını Hatay halkına gözdağı' olarak değerlendirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?' demişti.

Bugün Kahramanmaraş'ta konut teslim töreninde konuşma yapan Erdoğan, Hatay'daki ifadelerinin muhalefet tarafından gündemde tutulmasına tepki gösterdi.

Bugün Kahramanmaraş'ta konut teslim töreninde konuşma yapan Erdoğan, Hatay'daki ifadelerinin muhalefet tarafından gündemde tutulmasına tepki gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz. Hükümet olarak biz tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik.' dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz. Hükümet olarak biz tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik.' dedi.

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