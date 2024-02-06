Erdoğan, Hatay Konuşmasının Gündemde Olmasına Tepkili! 'İfadelerimiz Üzerinde Tepiniyorlar'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez.' ifadelerinin muhalefet tarafından gündemde tutulmasına tepki gösterdi.