Özgür Özel'den Erdoğan'a Sert Sözler: 'Kalbinin Yerinde Taş Var Bu Adamın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da sarf ettiği sözleri 'siyasi şantaj' olarak niteleyerek, 'Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?' dedi.