Özgür Özel'den Erdoğan'a Sert Sözler: 'Kalbinin Yerinde Taş Var Bu Adamın'
Özgür Özel'den Erdoğan'a Sert Sözler: 'Kalbinin Yerinde Taş Var Bu Adamın'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da sarf ettiği sözleri 'siyasi şantaj' olarak niteleyerek, 'Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?' dedi.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya tepki gelmeye devam ediyor.
Konuşmasında Hatay'da yapılan kamu yatırımlarının eksiksiz olduğunu söyleyen Erdoğan, eksikliğin yerel yönetimden kaynaklandığını belirterek, 'Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı.' ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamayı siyasi şantaj olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Erdoğan'a sert tepki geldi. Özel, 'Gerçekten vicdan, akıl, yürek sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği sözler. Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?' dedi.
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soma'da 301 madencinin ölümünden sonra ve üstelik hayatını kaybeden madencinin abisi tekmelenmesine rağmen %67 oy almıştı akp ilk seçimde. hatay'da da aynısı... Devamını Gör
Vicdanları dile gelse, ülkeyi terk eder.
Reis'in tek konsantresi seçim.. Yirmibir yıldır aynı... Algı, takiye, hayal satma, makarna, kömür 😡😡😡