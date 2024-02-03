Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da Yaptığı Açıklamalara Gazeteci İsmail Saymaz'dan Tepki Geldi

'Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı ve şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra 'Ba'de harab'ül Basra' oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracağız.

Hatay uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten, CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu. İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. El ele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz. Belediyecilikte ülkemizin parmakla gösterilen diğer illerinde olduğu gibi Hatay'ın da her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz.'