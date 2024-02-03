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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da Yaptığı Açıklamalara Gazeteci İsmail Saymaz'dan Tepki Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da Yaptığı Açıklamalara Gazeteci İsmail Saymaz'dan Tepki Geldi

Recep Tayyip Erdoğan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.02.2024 - 01:44

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. 

Erdoğan yaptığı açıklamalarda 'Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı' dedi. 

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarına gazeteci İsmail Saymaz'dan sert tepki geldi. 

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Geceye damga vuran olay Erdoğan’ın yerel seçimlere gönderme yaparak söylediği sözler oldu.

Geceye damga vuran olay Erdoğan’ın yerel seçimlere gönderme yaparak söylediği sözler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

'Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı ve şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra 'Ba'de harab'ül Basra' oldu. Nerede belediye başkanı? Yok. İşte şimdi 31 Mart akşamı yeni bir dönemi inanıyorum ki Mehmet Öntürk kardeşim ve ekibiyle ayağa kaldıracağız. 

Hatay uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten, CHP zihniyetinin elinde adeta heder oldu. İnşallah sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. El ele, gönül gönüle vererek Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz. Belediyecilikte ülkemizin parmakla gösterilen diğer illerinde olduğu gibi Hatay'ın da her anında hep yanında olacak belediye başkanlarıyla yönetilmesini temin edeceğiz.'

Erdoğan’ın açıklamalarının videosu da şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları muhalefet cephesi başta olmak üzere birçok kişiden tepki geldi. Açıklamalara tepki gösterenlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları muhalefet cephesi başta olmak üzere birçok kişiden tepki geldi. Açıklamalara tepki gösterenlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz oldu.
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İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili olarak “Belli ki yine bir sopalı seçime giriyoruz. İktidar muhalefetin elindeki büyükşehirleri geri almak için hizmet götürmemekle tehdit etmek dahil, hemen her yola başvuracak” dedi.

İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili olarak “Belli ki yine bir sopalı seçime giriyoruz. İktidar muhalefetin elindeki büyükşehirleri geri almak için hizmet götürmemekle tehdit etmek dahil, hemen her yola başvuracak” dedi.

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