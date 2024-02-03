Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da Yaptığı Açıklamalara Gazeteci İsmail Saymaz'dan Tepki Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da Yaptığı Açıklamalara Gazeteci İsmail Saymaz'dan Tepki Geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.
Erdoğan yaptığı açıklamalarda 'Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı' dedi.
Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarına gazeteci İsmail Saymaz'dan sert tepki geldi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Geceye damga vuran olay Erdoğan’ın yerel seçimlere gönderme yaparak söylediği sözler oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:
Erdoğan’ın açıklamalarının videosu da şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları muhalefet cephesi başta olmak üzere birçok kişiden tepki geldi. Açıklamalara tepki gösterenlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz oldu.
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İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla ilgili olarak “Belli ki yine bir sopalı seçime giriyoruz. İktidar muhalefetin elindeki büyükşehirleri geri almak için hizmet götürmemekle tehdit etmek dahil, hemen her yola başvuracak” dedi.
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