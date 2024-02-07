Yeni Banknotlar İçin Bir Çağrı da Cem Küçük’ten: “Acilen Çıkarın Sayın Bakanım”
Yeni Banknotlar İçin Bir Çağrı da Cem Küçük’ten: “Acilen Çıkarın Sayın Bakanım”
Türk Lirasının hızlı değer kaybı, yüksek enflasyonla birleşince en yüksek banknot olan 200 lira bile bir çok ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalıyor. AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunarak, acilen 500 lira hatta 1000 lira yeni banknotların çıkarılması gerektiğini paylaştı.
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En yüksek banknot olan 200 lira bile basit bir market alışverişini karşılamaz olurken, ekonomistler yeni yüksek banknotların gerekliliğini belirtiyor.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, seçim sonrası ‘mecbur’ olarak 500 ve 1000 liralık banknotların çıkarılacağını belirtmişti.
Cem Küçük de yeni banknot çağrısını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i etiketleyen Küçük, “Acilen 500 ve hatta 1.000 TL banknot çıkarmak gerekir sayın bakanım.” ifadelerini kullandı.
Cem Küçük'ün yeni banknot çağrısı sosyal medyada da konuşuldu 👇
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