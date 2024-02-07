Yeni Banknot İçin Tahminde Bulundu! Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 500 ve 1000'lik Banknot İsyanı

Türk Lirasının dünyada en hızlı değer kaybeden para birimlerinden olmasına yüksek enflasyon da eklenince mevcut banknotlar ihtiyaçları karşılamamaya, çokça yer kaplamaya başladı. En büyük banknotun 6 dolara kadar düşmesi çokça 'Yeni banknotlar ne zaman çıkacak?' , '500 ve 1000 liralık paralar ne zaman tedavüle girecek?' sorularının daha çok sorulmasına neden oldu. Özgür Demirtaş ise artık yetmeyen banknotlar hakkında hem bir serzenişte hem de tahminde bulundu.