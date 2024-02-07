Yeni Banknot İçin Tahminde Bulundu! Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 500 ve 1000'lik Banknot İsyanı
Yeni Banknot İçin Tahminde Bulundu! Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 500 ve 1000'lik Banknot İsyanı
Türk Lirasının dünyada en hızlı değer kaybeden para birimlerinden olmasına yüksek enflasyon da eklenince mevcut banknotlar ihtiyaçları karşılamamaya, çokça yer kaplamaya başladı. En büyük banknotun 6 dolara kadar düşmesi çokça 'Yeni banknotlar ne zaman çıkacak?' , '500 ve 1000 liralık paralar ne zaman tedavüle girecek?' sorularının daha çok sorulmasına neden oldu. Özgür Demirtaş ise artık yetmeyen banknotlar hakkında hem bir serzenişte hem de tahminde bulundu.
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Bir zamanların yüksek alım güçlü 200 liralık banknotlarının bile pek çok hizmet ve üründe yetersiz kalması yeni banknot ihtiyacını doğuruyor. Ancak Merkez Bankası ısrarla bu iddiaları yalanlıyor.
Özgür Demirtaş ise bu konuda bir paylaşım yaptı. Merkez Bankası'nın 500 ve 1000 liralık banknotları yerel seçimden sonra "mecburen" çıkaracağını öne sürdü.
Bu durumdan takipçileri de rahatsız...
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