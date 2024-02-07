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Azerbaycan’da Seçim: Aliyev Oyların Yüzde 93,9’unu Aldı

Azerbaycan’da Seçim: Aliyev Oyların Yüzde 93,9’unu Aldı

Azerbaycan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 21:08

Azerbaycan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerde, ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oylarında yüzde 93,9’unu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev’i seçim zaferi sonrasında tebrik etti.

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Yaklaşık 20 yıldır Azerbaycan’da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan İlham Aliyev, yeni bir seçim zaferi daha elde etti.

Yaklaşık 20 yıldır Azerbaycan’da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan İlham Aliyev, yeni bir seçim zaferi daha elde etti.

Bugün yapılan seçimlerdeki ilk sonuçlara göre Aliyev, oylarında yüzde 93,9’unu alarak birinci olarak seçimden çıktı.

Bugün yapılan seçimlerdeki ilk sonuçlara göre Aliyev, oylarında yüzde 93,9’unu alarak birinci olarak seçimden çıktı.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

Sandık çıkış anketine göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa 1,5, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev 1,2, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev 0,9, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev 0,4 ve bağımsız aday Fuat Aliyev 0,3 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev’i seçim zaferi sonrasında tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev’i seçim zaferi sonrasında tebrik etti.

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the_green_berets

Yüzde 6.1 için muhalefet yapmaya değmez

Nuray

Uzağa gitmeye gerek yok. 20 yılı aşkın süredir, aynı kaderi paylaşıyoruz..

Arc noise

Wow demokrasi :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))