Kaynananızın Size Büyü Yapması Boşanma Sebebi Midir?

Evlilik birliğini sarsabilecek pek çok durum bulunmaktadır. Bir eşin diğerini aşağılaması, alay etmesi, azarlaması, suçlayıcı ve güven sarsıcı davranışlarda bulunması, başka birini sevdiğini ifade etmesi, eski sevgilisini unutamaması, başkasıyla evlenmeyi düşündüğünü söylemesi, ilgisizlik, aşırı kıskançlık, eve geç saatlerde gelmesi, borçlarını ödememesi gibi birçok durum evlilik birliğinin sarsılmasına yol açabilir.