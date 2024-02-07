Kaynananızın Size Büyü Yapması Boşanma Sebebi Midir?
Kaynananızın Size Büyü Yapması Boşanma Sebebi Midir?
Kaynak: https://www.tiktok.com/@av.erkanyalci...
Kaynananızın size büyü yapması boşanma sebebi midir? Gelin birlikte öğrenelim!
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Büyü, tarih boyunca var olan ve bazı durumlarda başımıza bela açabilen bir olgudur.
Özellikle birçok evli kadın eşlerinin ailesinin kendilerine ya da evliliklerine büyü yaptıklarını düşünürler. Evet, şaka gibi ve çok üzücü olsa da bu hala var olan ve birçok kişinin başına gelen bir durum olarak karşımıza çıkar.
Peki ilişkilerde güvensizliğe ve huzursuzluğa yol açan bu durum boşanma sebebi midir? Gelin, birlikte bakalım!
Avukat Erkan Yalçın'ın anlattığına göre Türkiye'deki yasalar, büyüyü boşanma nedeni olarak kabul etmez. Fakat büyü yapma veya yaptırma eylemi, eşler arasındaki güven ilişkisini zedeleyebilir ve hatta tamamen koparabilir ki bu da evlilik birliğinin temelini sarsabilir.
Ancak Yargıtay'ın son kararına göre büyü, boşanma nedeni olarak değerlendirilmektedir.
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2015/6720 esas, 2015/21385 karar, 16.11.2015 tarihli kararına göre muska ile uğraşmak boşanmaya neden olabilmektedir.
Gelin, bir de kim ne demiş ona bakalım👇🏻
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Bre gafiller! Hokus pokus neyinize yetmiyor..🤦🏻♀️
vay anasini,ne bos kotu isler.
2024 yılında hala böyle şeylerin yaygın olması çok üzücü bir durum gerçekten