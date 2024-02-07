Gökhan Zan’dan Melih Gökçek’e: “Ortalama Zekaya Bile Sahip Olmayan Siz”
Gökhan Zan’dan Melih Gökçek’e: “Ortalama Zekaya Bile Sahip Olmayan Siz”
Eski milli futbolcu Gökhan Zan, deprem sonrasında Hatay’da yaptığı çalışmalarla herkesin beğenisini toplamıştı. Zan, geçtiğimiz genel seçimlerde İYİ Parti’den Hatay milletvekili adayı olmuş ancak kazanamamıştı. Gökhan Zan, kendisi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek hakkında sert ifadeler içerden bir açıklamada bulundu.
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Melih Gökçek, Gökhan Zan’ın depremde hayatını kaybedenler için yapılan anma törenindeki konuşmasını alıntılayarak “Oğlum evladım futbolcu olacağına artist olsaydın” dedi.
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Melih Gökçek’in paylaşımını alıntılayan Gökhan Zan ise adeta açtı ağzını yumdu gözünü!
“Helal ülkenin haramzade siyasetçisi Sayın İ… Melik Gökçek, Ben Gökhan ZAN. Ülkesini, vatanını, Hatay’ı, insanlarını seven, memleket sevdalısı eski milli futbolcuyum.
“Bilgi cehaletinizi gidermek için söylüyorum artist değilim!”
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“Ben futbolumu alın terimle, namusumla, şerefimle icra edip, vatanıma nasıl faydalı olurum, ülkeme nasıl bir katma değer sağlayıp hizmet ederimin peşinde mücadele vermiş ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinde forma giymiş sporcularındanım.”
“Yeri geldi aç kaldım, yeri geldi kışta kıyamette kaldım, 9 kişilik ailemle yokluk içinde bir hayat sürerek şerefimle yaşadım. Onları kuru ekmeğe muhtaç etmeden bugünlere geldim. Ama din satarak kimsenin kul hakkına girmedim.”
“Siz ise kendi halkına ihanet etmiş, kendi partisi tarafından hain ilan edilmiş, aynı masada yemek yedikleriniz tarafından cenaze törenlerinde görmezden gelinmiş, zavallı bir jeliboncu, devletin malına çökmüş mafyavari bir şahsiyetsiniz.”
“Benim gözümde pul kadar bile değeri olmayan, utanma eşiğinden atlamış, siyasetin yüzsüzü bir canlı türüsünüz.”
“Korkunuzdan yorumları dahi açmaya yüreği olmayan, gerçekle hayali ayırt edemeyen, işi gücü fitne vasatlıkla beslenen, siyaset arsızı bir tür olarak, biraz ar edip dinozorlarla oynasanız mı acaba?”
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“Ortalama zekaya bile sahip olmayan size, tıbbın çaresiz kalacağını bildiğimden naçizane tavsiyem, doktorlarımızı boşuna meşgul etmeden tövbekar olup, milletle helalleşmenizdir.”
“Zira, parsel parsel işlediğiniz veballeri ve aldığınız ahları yedi hamamda yıkansanız temizleyemeyeceğiniz gibi, film setlerinin kötü artisti bile olamazsınız…”
“Ve, tanıştığımıza da hiç memnun olmadığım gibi, tüm ülke gibi sizi tanımamayı dilerdim.”
Gökhan Zan'ın paylaşımı 👇
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