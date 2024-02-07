Gökhan Zan’dan Melih Gökçek’e: “Ortalama Zekaya Bile Sahip Olmayan Siz”

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, deprem sonrasında Hatay’da yaptığı çalışmalarla herkesin beğenisini toplamıştı. Zan, geçtiğimiz genel seçimlerde İYİ Parti’den Hatay milletvekili adayı olmuş ancak kazanamamıştı. Gökhan Zan, kendisi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek hakkında sert ifadeler içerden bir açıklamada bulundu.