Zonguldak’taki Madende Göçük: 1 İşçi Mahsur Kaldı
Zonguldak’taki Madende Göçük: 1 İşçi Mahsur Kaldı
Zonguldak’ta bulunan özel bir maden işletmesinde yaşanan göçük sonrasında 2 işci toprak altında kaldı. İşçilerinden biri kurtarılırken, mahsur kalan bir madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Olay, saat 21.00 sıralarında Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı.
Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.
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