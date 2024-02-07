Hastanede Yanlış Ameliyat İddiası: 4 Yaşındaki Çocuk 7 Kez Yanlış Ameliyat mı Oldu?

'Hastamızda doğuştan kulak kepçesi eksikliği yani kepçenin gelişmemesi mevcuttu. Kulak kepçesi yeniden yapma ameliyatı ortalama 3-4 seansta ameliyatla mümkün olmaktadır. Yani bu ameliyat zor ve çok seanslı aynı zamanda uğraştırıcı bir ameliyattır. Hasta 3 kez ameliyat edilmiştir, diğer iddia edilen ameliyatlar hastanın çocuk olması nedeniyle anestezi altında yapılan pansuman ve yara temizliği benzeri işlemlerdir. Her ilde bu ameliyat yapılmamaktadır. Bu hastamız Denizli'den Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada yapılması çok zor olan bu işlemi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'mızdan bir öğretim üyesi hocamız üstlenmiş ve ameliyatı yapmıştır. Kulak kartilajı olarak sentetik materyal kullanılmış ancak bu materyalin reaksiyon göstermesi üzerine materyal çıkarılmış olup, hasta yakınının ifade ettiği gibi kulak kepçesinde çürüme vuku bulmamış, kulak kepçesi olarak takılan sentetik materyale karşı vücudun reaksiyon göstermesi ve buna bağlı yeni bir işlemle sentetik materyalin çıkartılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Hastamızın tedavisi halen devam etmekte olup, hastamıza şu ana kadar yapılan tüm işlemler ücretsiz yapılmış, doktor veya hastane tarafından herhangi bir ücret ya da ek ücret alınmamıştır. Hasta yakının haberde bahsettiği bedel sentetik kulak kartilajının bedelidir. Hastaya yapılan işlemlerde usulsüz, etik dışı veya güncel bilimsel verilere aykırı bir işlem bulunmamaktadır.' (DHA)