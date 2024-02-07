Hastanede Yanlış Ameliyat İddiası: 4 Yaşındaki Çocuk 7 Kez Yanlış Ameliyat mı Oldu?
Doğuştan kulağında şekil bozukluğu olan 4 yaşındaki Kaan Batu Öz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ancak ilk ameliyat başarılı olmayınca çocuğun annesi Memnune Öz ‘ün iddiasına göre sonrasında 6 kez daha ameliyat yapıldı. Anne Öz hem savcılığa hem de CİMER’e şikayet başvurusu yaparken, hastane ise iddiaları reddetti.
Denizli'de yaşayan Memnune ve Murat Öz çifti, çocukları Kaan Batu'nun doğuştan şekil bozukluğu bulunan kulağı için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne başvurdu.
Burada iddiaya göre, aileyle görüşen Dr. Öğretim Üyesi S.K., kendilerine Kaan Batu'nun ameliyatını yapacağını söyleyerek, 56 bin 900 lira tıbbi malzeme alımı için para talebinde bulundu. Aile parayı S.K.'nin yönlendirdiği kişinin hesabına yatırdıktan sonra Kaan Batu, aynı hastanede geçen yıl 1 Aralık'ta ilk ameliyatına alındı.
Devam eden günlerde de ameliyat yapılan Kaan Batu, ailenin iddiasına göre, sağlığına kavuşamadı.
Oğlunun tedavi sürecini anlatan Memnune Öz; “Yanlış operasyonlar yüzünden çocuğumun şu an kulağı çok kötü vaziyette. 7 defa ameliyat oldu. Bir hafta içinde hatta, 2 gün içinde 2 defa ameliyat oldu çocuğum. Belki de diğer doktorların söyleyişine göre çocuğumun bir daha hiçbir zaman kulağı olmayabilirmiş; yapılan ameliyatlardan dolayı. Çocuğun her tarafında dikiş var. Her yerinden parçalar aldı ve 'Operasyon başarısız oldu, ben bu ameliyatı yapamam' dedi. Mağduruz. Kasıklarının her 2 tarafından da sol kulaktan da sonra kafasından, boyunun alt kısmından ve göğsünde parçalar alındı" dedi.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise iddiaları yalanlandı ve yapılan tedavinin doğru yöntem olduğunu savundu.
'Hastamızda doğuştan kulak kepçesi eksikliği yani kepçenin gelişmemesi mevcuttu. Kulak kepçesi yeniden yapma ameliyatı ortalama 3-4 seansta ameliyatla mümkün olmaktadır. Yani bu ameliyat zor ve çok seanslı aynı zamanda uğraştırıcı bir ameliyattır. Hasta 3 kez ameliyat edilmiştir, diğer iddia edilen ameliyatlar hastanın çocuk olması nedeniyle anestezi altında yapılan pansuman ve yara temizliği benzeri işlemlerdir. Her ilde bu ameliyat yapılmamaktadır. Bu hastamız Denizli'den Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada yapılması çok zor olan bu işlemi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'mızdan bir öğretim üyesi hocamız üstlenmiş ve ameliyatı yapmıştır. Kulak kartilajı olarak sentetik materyal kullanılmış ancak bu materyalin reaksiyon göstermesi üzerine materyal çıkarılmış olup, hasta yakınının ifade ettiği gibi kulak kepçesinde çürüme vuku bulmamış, kulak kepçesi olarak takılan sentetik materyale karşı vücudun reaksiyon göstermesi ve buna bağlı yeni bir işlemle sentetik materyalin çıkartılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Hastamızın tedavisi halen devam etmekte olup, hastamıza şu ana kadar yapılan tüm işlemler ücretsiz yapılmış, doktor veya hastane tarafından herhangi bir ücret ya da ek ücret alınmamıştır. Hasta yakının haberde bahsettiği bedel sentetik kulak kartilajının bedelidir. Hastaya yapılan işlemlerde usulsüz, etik dışı veya güncel bilimsel verilere aykırı bir işlem bulunmamaktadır.' (DHA)
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