7 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'u 2 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını derin bir yasa boğan acı ölüm sonrası konuşulan çok olay oldu. AKM'de düzenlenen törende yaşananlar, camide yaşanan çirkin kavga, küs olduğu kızı Tuğçe'nin gasilhane önündeki feryatları derken önemli detaylar gündemden düşmedi. Bu seferki konunun da tansiyonu oldukça yüksek. Son Dakika'nın haberine göre; babasıyla küslüğü yüzünden tepkilerin hedefi olan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur hayranlarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Büyük bir öfkeyle video çeken Aydın "Siz kimsiniz!" diyerek ateş püskürdü!
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2. 'İkinci Bahar' ve 'Bez Bebek' gibi dizilerde rol alan ve oyunculuk geçmişine sahip olmasına rağmen aslen balet olan Tan Sağtürk, 2023 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür'ü olarak atanmıştı. Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü isim, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Alona Ataberk ile ayrılık kararı aldı.
3. Türk arabesk müziğinin yapı taşlarından Ferdi Tayfur geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Milyonları derinden üzen acı kayıptan sonra gözler özellikle de küs olduğu aile üyelerine çevrildi. Usta sanatçının son istediğinin kızıyla barışmak olduğu yönündeki iddiaları ise avukatı Hakan Tamgüç yalanladı! Hürriyet’ten Cansu Topçu’nun haberine göre; Ferdi Tayfur’un konuşmadığı kızı Tuğçe Tayfur'u mirasından men etmeyi planladığını söyleyen Tamgüç, "Ölürsem mezarıma da gelmesinler" sözlerini açıkladı.
4. Hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok ülkesinde başarılı konserlere imza atan keman sanatçısı Ayla Erduran hayatını kaybetti. Dünya çapında üne kavuşan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı alan Erduran'ın acı haberini Piyanist Gülsin Onay duyurdu.
5. Kendine has hal ve hareketleriyle sıkça olay yaratan Murat Övüç sosyal medyanın en tartışmalı isimlerinden bir tanesi. Attığı her adımla gündem olmayı başaran fenomen geçtiğimiz günlerde başörtülü paylaşımı sebebiyle “Dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Serbest kaldıktan sonra sahnelere dönen Murat Övüç bu sefer de Ferdi Tayfur'u anmak için şarkısını söyleyip kulakları kanattı!
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6. Pek çoğunuz hatırlayacaktır; İbrahim Tatlıses'in bundan yıllar önce bir programda kullandığı "Şanlıurfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik" cümlesi fenomene dönüşmüştü. Günaydın'da yer alan habere göre; bu sözler aileden birine nasip oldu, gerçek olanına tabii! 'İmparator' lakaplı ünlü türkücünün sır gibi sakladığı torunu Berfin, İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'ne gidiyor!
7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2025'i 'Aile Yılı' ilan eden Erdoğan, 'satın almama özgürlüğü' vurgusuna değinerek vatandaşlara boykot çağrısında bulundu. Komedyen Şahan Gökbakar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası X hesabından muhalefete büyük taş atan bir paylaşımda bulundu.
8. Attığı her adımla dikkatleri üzerine çeken Cem Yılmaz ünlü bir markadan lamba siparişi verdi. 43 bin lira değerindeki lambanın kırık gelmesiyle neye uğradığını şaşıran ünlü komedyen iade talep etse de eli boş döndü. Yaşadıklarına sinirlenip iki ünlü markayı ifşalayan Cem Yılmaz paylaşım üzerine paylaşım yaptı. Influencerlar üzerinden gönderme yapan ünlü komedyen X ahalisinin de diline düştü.
9. 2 Ocak günü hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı sanat camiasında büyük bir fırtına kopartırken aile bireyleri arasında yaşananlar ve ortaya çıkan iddialar gündemden düşmüyor. Son olarak cenazede yaşanan kargaşayla gündeme gelen Tayfur ailesi hem miras hem de avukatının yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. Anma törenine katılan sanat camiasının önde gelenlerinin yaptığı yorumlar yürekleri dağlarken bir isim Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çekti. Sanatçının yeğeni Aydoğan Tayfur'un hem sesi hem de görüntüsüne yorum yağdı.
10. Arabesk müziğinin dev ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatının ardından yıllardır küslük yaşadığı aile üyeleriyle olan olayları da gün yüzüne çıktı. Balkon camından taziye kabul eden eski eş Necla Nazır ve cenaze günü küfürlü kavgaya karışan Tuğçe Tayfur gündeme damga vurdu. Nazır, Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunurken bir yandan da ateş püskürüp yeğenleri hedef gösterdi! Ferdi Tayfur'a hakkını helal eden Necla Nazır'ın canlı yayındaki sözleri de yine dikkatleri üzerine çekti.
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11. Sosyetenin bir numaralı magazin figürlerinden olan Sabancılar yine adlarından bahsettiriyor. Her hareketiyle odak noktası olmayı başaran cemiyetin en bilinen ailesi ve üyeleri sık sık manşetlere yerleşiyor. Hal böyle olunca Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı'yı da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla anıyoruz. Bir süre önce okula dönen Nazlı Sabancı beraberinde Hande Erçel'i de akademik hayata itmiş, ikinin okul temalı paylaşımları sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Final haftası gelen Nazlı Sabancı okuldan yaptığı paylaşımla yine adından bahsettirdi.
12. Son zamanların gözde influencer'ı Ezgi Fındık, geçtiğimiz saatlerde "unboxing"ini yaptığı çantasıyla gündeme oturdu. Geçen sene sahte çantalar taktığı öne sürülen Ezgi Fındık iddiaları yalanlamıştı. Kendisine yılbaşı hediyesi olarak aldığı buz kovası, yoğurt kabı ve sefer tası başta olmak üzere birçok şeye benzetilen Hermes çanta sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Gelin, neler olmuş beraber bakalım! 😂
13. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra, aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik gibi alanlarda da kendini göstermiş olan Engin Günaydın'ı çoğumuz yakından tanıyoruz. Çok yönlü bir sanatçı olarak Türk sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edinen oyuncu Avrupa Yakası dizisindeki oyunculuğuyla şimdilerde de gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Bir YouTube programına konuk olan Engin Günaydın, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde evlilik hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Günaydın, bu önemli adımın özgürlüğünü kısıtlayabileceği korkusunu taşıdığını itiraf etti!
14. 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Vefatından sonra hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servetle gündeme oturan usta sanatçının çocuklarının her birine 600 milyon TL kalacağı iddia edilmişti. Konuya dair açıklama geçtiğimiz saatlerde Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç'ten geldi. Bilgilerin yanlış olduğunun altını çizen Tamgüç, Tayfur'un kızının mirastan faydalanıp faydalanamayacağı hakkında ilk kez konuştu.
15. Şu sıralar evliliği ve altına imza attığı başarılı işlerle adından bahsettiren Ali Atay zaman zaman manşetlerde gördüğümüz isimlerden biri. Sıklıkla açıklamalarıyla gündemde gördüğümüz Ali Atay, özel hayatına dair bilinmeyenleri Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programında anlattı. Babasının vefatıyla ilgili konuşan Ali Atay yas süreciyle nasıl baş ettiğini itiraf etti. Samimi açıklamalarda bulunan Atay'ın sözleri duygulandırdı. Gelin o anlara birikte bakalım...
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16. Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın'la yaşadığı aşk geçtiğimiz seneye damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Her ne kadar Yılmaz Erdoğan bir ilişki yaşadığını yalanlasa da Cansu Taşkın'ın kız kardeşinin ifşaladığı fotoğraflar ve videolar aksini kanıtlamıştı. Ayrılıktan sonra Yılmaz Erdoğan hakkında pek de iç açıcı olmayan açıklamalarda bulunan Cansu Taşkın, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. Ex aşkını yere göğe sığdıramayan Taşkın, "en mutlu olduğunuz an" sorusuna da yanıt verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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