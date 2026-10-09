60 Yaşında Hacettepe Tıp'a Başlayarak Gündem Olan Babanın Hayatını Oğlu Anlattı

Baba önce ODTÜ Petrol Mühendisliği'ni kazanıyor ama orada kalmıyor. Yeniden sınava giriyor ve bu kez Hacettepe Tıp'ı kazanıyor. Aradığını burada da bulamayınca bir süre sonra tıbbı da bırakıyor.

Üçüncü hamle Kara Harp Okulu oluyor. Sınavı kazanıp okulu bitiren baba, teğmen olarak mezun oluyor ve kara havacı pilot olarak görev yapıyor. Bir süre sonra askerî hayatın mizacına pek uymadığını fark edip bu yolu da geride bırakıyor.

Sonraki yıllar Eczacıbaşı'nda geçiyor. İş hayatını ilaç sektöründe sürdüren baba, çalışırken bir kez daha üniversite sınavına giriyor ve Ankara Hukuk'u kazanıyor. İşinin başından ayrılmadan fakülteyi bitirip avukatlık mesleğine kavuşuyor. Biyografisinde yazan 'avukat' ibaresinin hikâyesi de bu.

Okul bitişinden kısa süre sonra, yıllar süren sınav ve çalışma tecrübesini aktaracağı birebir öğretmeni, yani oğlu dünyaya geliyor. Ama Emre Türkan'ın yolu babasınınkinin tam tersi bir hızda ilerliyor: Okula erken başlıyor, 17 yaşında Hacettepe Tıp'a giriyor, 23 yaşında mezun oluyor ve ilk TUS'ta derece yaparak plastik cerrahi asistanlığına başlıyor.

Bu yüzden baba ile oğul arasında hep tatlı bir rekabet var. Türkan'a göre farkı yaratan ise tempo: Kendisinin hayatla hep bir telaşı varken babasının hiçbir acelesi yok. Acelesi olmayan bir adamın 60 yaşında Hacettepe Tıp'a yeniden başlamasının ona çok yakıştığını söylüyor.