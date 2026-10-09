60 Yaşında Hacettepe Tıp'a Başlayarak Gündem Olan Babanın Hayatını Oğlu Anlattı

Hacettepe Tıp Fakültesi'ne 60 yaşında başlayan bir adam, önlük töreninde oğlunun elinden beyaz önlüğünü giyince sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Doktor önlüğü, harp okulu mezuniyet yüzüğü, ODTÜ kazağı ve biyografisinde yazan 'avukat' ibaresi ise akıllara tek bir soru getirdi: Bu adam kim? Cevabı, Hacettepe Tıp mezunu ve plastik cerrahi alanında uzmanlık eğitimi alan oğlu Dr. Emre Türkan verdi. Türkan, babasının üniversite sınavlarından askerî havacılığa uzanan sıra dışı yolculuğunu kendi paylaşımında adım adım anlattı. Hikâye, yaşın hiçbir hedef için geç olmadığını gösterdiği kadar, baba ile oğul arasındaki tatlı rekabeti de ortaya koyuyor.
Hikâye, Türkan'ın anlatımına göre üniversite sınavıyla başlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın