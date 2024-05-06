6 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş'ın geçtiğimiz yıllarda boşanacaklarına dair haberler görüyorduk. Ancak çift ilişkilerine bir şans daha vermiş ve her şeyi yoluna sokma kararı almıştı. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ikili hastaneden çıkamaz oldu. Son olarak Bensu Soral'ın hastanelik olduğu iddia edildi.
2. Ünlü oyuncu ve güzeller güzeli nişanlısı Zeynep Mayruk 5 yıldır aşk yaşıyor. Çiftin nişan fotoğraflarına bayılmıştık hatırlarsanız. İkilinin ne zaman evleneceğini merak ediyorduk. Tolga Sarıtaş sonunda düğün tarihini açıkladı. Kalkın bu yaza damgasını vuracak bir düğün geliyor!
3. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, geçtiğimiz hafta yaptırdığı estetikle gündeme gelmişti. Sosyal medyanın diline düşen halay başkanı Tuncer, ilk kez konu hakkında açıklama yaptı! "Ivana Sert geleceği görmüş..."
4. Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üstüne çekmişti. Ped konusunda söyledikleriyle sosyal medyada epey dikkat çeken Düvenci'ye, Ebru Şancı'dan "reklam kovalıyor" cevabı geldi.
5. Her giydiği, her söylediği, her sahnesi ayrı olay olan ve magazinde karşımıza çıkan ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün Sertab Erener'den bahsetti. 11 yıl önce birincilik kazandığı Eurovision'a yeniden gittiğini duyan Gülşen'den "Ülkem için her şeyi yaparım" çıkışı geldi.
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6. Baht Oyunu dizisi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, evlilik yolundayken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre ayrılıklarının ardından 1.5 yıl geçtikten sonra barıştıkları iddia edildi!
7. Sosyal medyayı aktif kullanan Armağan Çağlayan, son dönemlerde ekonomi isyanları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü isim bu sefer de pazardaki kiraz fiyatını görünce sosyal medyaya koştu.
8. Geçtiğimiz saatlerde 2022 yılında Amerika'da dünyaevine girdiği Fevzi Kardeseci'nin vefat haberini duyuran Yeşim Erçetin'in üç hafta önce canlı yayında dile getirdiği şiddet itirafı kafa karıştırdı. Yeşim Erçetin, 'şaibeli ölüm' iddialarına cevap verdi.
9. İrem Derici ve Hülya Avşar, yıllar sonra bir araya geldi. Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde buluşan ikilinin arasında geçen konuşma da Avşar kızının gafı da sosyal medyaya damgasını vurdu!
10. TikTok canlı yayınlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil yine şaşırtmadı. Mali, bu sefer de gittiği lokantada Arap turistlerden para toplamak için yaptığı dansla gündeme oturdu!
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11. Son konserinden pozlarını paylaşan Hadise'nin Murda'yla samimi fotoğrafları ortalığı yeniden ayağa kaldırdı! İkilinin arasındaki enerjiye yükselen sosyal medya kullanıcıları konuyu yeniden ikilinin arasındaki aşk ihtimaline bağladı.
12. Fenerbahçe'nin mağlubiyetine yükselen koyu Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama paylaşımında koyu Fenerbahçeli Gökhan Özoğuz'a taş attı!
13. Son dönemlerde YouTube kanalına çektiği vloglarla gündeme gelen Süperstarımız Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yıllardır merak edilen "rekabet" sorusuna cevap verdi!
14. Geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu'yla sekizinci yılını kutlayan Megastar Tarkan, eşine yıldönümüne özel büyük bir jest yaptı! Tarkan'ın o geceye özel paylaşımlarıyla ikiliyi ilk kez buram buram aşk kokan hallerde gördük!
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