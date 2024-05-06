Armağan Çağlayan Henüz Mevsimi Gelmemiş Kirazın Pazar Fiyatını Görünce Yine Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Armağan Çağlayan Henüz Mevsimi Gelmemiş Kirazın Pazar Fiyatını Görünce Yine Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Sosyal medyayı aktif kullanan Armağan Çağlayan, son dönemlerde ekonomi isyanları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü isim bu sefer de pazardaki kiraz fiyatını görünce sosyal medyaya koştu.
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Sosyal medyanın ve magazinin en sık gördüğü isimlerden bir tanesi Armağan Çağlayan.
Tabii kendisi aktif bir sosyal medya kullanıcısı.
Kendisi birkaç aydır gittiği mekanlarda ödediği hesapların ya da aldığı ürünlerin pahalılığına isyan etmesiyle gündeme geliyor.
Kendince ürettiği çözümleri de paylaşıp farklı fikirler olması adına takipçilerine danışıyor.
Kendisi özellikle pazar tezgahlarında gördüğü fiyatlara çok tepkili...
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Son olarak yeniden bir pazar paylaşımı yapan Armağan Çağlayan, henüz mevsimi gelmemiş yaz meyvesi kirazın kase fiyatını görünce sinirlerine hakim olamadı.
Bir kase kirazın 325 TL'ye satıldığını görünce "Nereden nereye..." diyen Armağan Çağlayan'ın bu sözlerine kimileri hak verirken, kimileri böyle bir durum olmadığı yönünde eleştirilerini sıraladı.
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