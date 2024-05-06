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Armağan Çağlayan Henüz Mevsimi Gelmemiş Kirazın Pazar Fiyatını Görünce Yine Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Armağan Çağlayan Henüz Mevsimi Gelmemiş Kirazın Pazar Fiyatını Görünce Yine Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Armağan Çağlayan
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.05.2024 - 13:46

Sosyal medyayı aktif kullanan Armağan Çağlayan, son dönemlerde ekonomi isyanları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü isim bu sefer de pazardaki kiraz fiyatını görünce sosyal medyaya koştu.

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Sosyal medyanın ve magazinin en sık gördüğü isimlerden bir tanesi Armağan Çağlayan.

Sosyal medyanın ve magazinin en sık gördüğü isimlerden bir tanesi Armağan Çağlayan.

Uzun süredir YouTube kanalı üzerinden Gör Beni isimli programı yayınlayan ve konuklarına sorduğu sorularla, anlatılanlarla gündem olan Armağan Çağlayan kitlesini günden güne büyütmeye devam ediyor.

Tabii kendisi aktif bir sosyal medya kullanıcısı.

Tabii kendisi aktif bir sosyal medya kullanıcısı.

Hem kendisine gelen soruları yanıtlamak, hem de fikirlerini ve isyanlarını beyan etmek için özellikle Twitter'ı yoğunluklu kullanıyor.

Kendisi birkaç aydır gittiği mekanlarda ödediği hesapların ya da aldığı ürünlerin pahalılığına isyan etmesiyle gündeme geliyor.

Kendisi birkaç aydır gittiği mekanlarda ödediği hesapların ya da aldığı ürünlerin pahalılığına isyan etmesiyle gündeme geliyor.

Kendince ürettiği çözümleri de paylaşıp farklı fikirler olması adına takipçilerine danışıyor.

Kendince ürettiği çözümleri de paylaşıp farklı fikirler olması adına takipçilerine danışıyor.

Kendisi özellikle pazar tezgahlarında gördüğü fiyatlara çok tepkili...

Kendisi özellikle pazar tezgahlarında gördüğü fiyatlara çok tepkili...
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Son olarak yeniden bir pazar paylaşımı yapan Armağan Çağlayan, henüz mevsimi gelmemiş yaz meyvesi kirazın kase fiyatını görünce sinirlerine hakim olamadı.

Son olarak yeniden bir pazar paylaşımı yapan Armağan Çağlayan, henüz mevsimi gelmemiş yaz meyvesi kirazın kase fiyatını görünce sinirlerine hakim olamadı.

Bir kase kirazın 325 TL'ye satıldığını görünce "Nereden nereye..." diyen Armağan Çağlayan'ın bu sözlerine kimileri hak verirken, kimileri böyle bir durum olmadığı yönünde eleştirilerini sıraladı.

Bir kase kirazın 325 TL'ye satıldığını görünce "Nereden nereye..." diyen Armağan Çağlayan'ın bu sözlerine kimileri hak verirken, kimileri böyle bir durum olmadığı yönünde eleştirilerini sıraladı.
twitter.com

'Genç nesil bilmez, Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için. Hey gidi! Nerden nereye !!!'

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