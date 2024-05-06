Kayda Gecelikle Giren Bastık'tan Depresyon Derici'ye 6 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kayda Gecelikle Giren Bastık'tan Depresyon Derici'ye 6 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Çiçeği burnunda anne Yasemin Tatlıses, bugün soluğu kuaförde aldı.
Bergüzar Korel, Londra'da havalar bozunca yemek yapmaya sardı.
Cemal Can Canseven, bugünkü kombinini paylaştı.
Şeyma Subaşı aile saadetindeydi.
Özge Özpirinçci yine aşka geldi, kocasını öve öve bitiremedi.
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Hadise ortalığı ayağa kaldırdı.
Merve Boluğur, gençlere kitap okuma tavsiyesinde bulundu.
Danla Bilic, gece için dizisini seçti.
Ayrılığı sindirmeye çalışan İrem Derici, geceye özlü söz bıraktı.
Farah Zeynep Abdullah Hıdırellez ateşinden atlarken bir çekindi ama başardı.
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Gece gece ilham gelmiş olsa gerek, Zeynep Bastık kayda gecelikle gitti.
Hıdırellez dileğini suya atmaya unutan Berfu Yenenler, koşa koşa görevini yerine getirmeye uçtu.
Portekiz'de hayatın tadını Kıvanç Tatlıtuğ ile çıkaran Başak Dizer, paylaşımlara doyamadı.
Burcu Esmersoy işinin başına döndü.
Berrak Tüzünataç, Didem Soydan ve Umut Eker tarafından layığıyla uğurlandı.
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