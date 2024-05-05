Turşuya Saran Danla Bilic'ten Junior Behlül Kurt Efe'ye 5 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Turşuya Saran Danla Bilic'ten Junior Behlül Kurt Efe'ye 5 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi.
Serenay Sarıkaya, 9 Mayıs'ta vizyona girecek Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yeni afişini paylaştı.
Aslı Enver, pazar keyfi yaptı.
Farah Zeynep Abdullah yeni pozlar verdi.
Berfu Yenenler, manifestinin yarı yarıya tuttuğunu duyurdu.
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Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina Almanya'nın altını üstüne getirdi.
Bergüzar Korel, sporunu ihmal etmedi.
Danla Bilic, turşuya sardı.
Başak Dizer, junior Behlül Kurt Efe'yi paylaştı. Kalpler eridi...
Özge Özpirinçci'den aşk pozu geldi.
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Tatlıses ailesi coolluk seviyesini arşa çıkardı.
Bir arkadaşının doğum gününe giden Sinem Kobal, biricik arkadaşı Burçin Terzioğlu'yla eğlendi.
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