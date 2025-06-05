5 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltabilmek adına taksilerde yeni bir dönem başlatıyor.
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İş İnsanı Fatih Fil, kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.
Gelmiş geçmiş en başarılı yerli yapımlardan biri olan Behzat Ç. uzun yıllardır ekran macerasını sürdürüyor.
Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu.
Sezon içinde defalarca reyting rekoru kıran Uzak Şehir, muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara ara verdi.
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Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti ekibi yeni bir projeye hazırlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'tan uluslararası öğrencileri hedef alan yeni bir adım daha geldi.
VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen analiz çalışmalarının radarına bu kez sporcular girdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram öncesi trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığını açıklamıştı.
Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul’dan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
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Bir vatandaş koyunuyla birlikte denizin tadını çıkardığı anları paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.
İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana'da Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Magazin gündemine yeni bir aşk bombası düştü!
Survivor'ın finali 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.
Pizza dünyaya İtalya'dan yayılsa da her ülke kendi mutfağı ve damak zevkine göre bu popüler yiyeceği yorumluyor.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah Elveren dosyası işleniyordu.
Survivor Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan tutuklama kararı haberlerinin ardından geçtiğimiz günlerde ailesinin kendisiyle iletişime geçmesinden sonra Survivor'dan aniden ayrılmıştı.
Radarlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da cezaevinde tahliyeler başladı.
Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda düşen hız limitleri ve adım başı radar uygulamasına isyan ediyordu.
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TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için ani bir şekilde çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat bir dönemin en çok konuşulan ismi oldu.
Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Bodrum ilçesi Kurban Bayramı öncesinde yoğun tatilci akınına uğradı.
Ünlü komedyen Ata Demirer, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu.
Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve yapay zeka destekli radar kontrolü nedeniyle isyan etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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