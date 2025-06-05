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5 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

5 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.06.2025 - 19:56

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltabilmek adına taksilerde yeni bir dönem başlatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltabilmek adına taksilerde yeni bir dönem başlatıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre; Artık taksilerin yol üzerinde yolcu alma dönemi sona eriyor. 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’ yakında hizmete başlayacak, dijital taksi dönemi hayata geçecek.

İş İnsanı Fatih Fil, kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

İş İnsanı Fatih Fil, kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ayağından vurulan Fil hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gelmiş geçmiş en başarılı yerli yapımlardan biri olan Behzat Ç. uzun yıllardır ekran macerasını sürdürüyor.

Gelmiş geçmiş en başarılı yerli yapımlardan biri olan Behzat Ç. uzun yıllardır ekran macerasını sürdürüyor.

Dizide Harun karakterini canlandıran Fatih Artman, şimdilerde ünlü bir oyuncu olan ismi konservatuvar sınavına girerken 'Totemimi bozma' diyerek jüriye sunmuş. O oyuncu, yıllar sonra Behzat Ç.'de Harun'un yerini doldurmak için diziye dahil olmuş.

Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu.

Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu.

Ancak doğumdan saatler sonra, bebeği Necla Hira’nın yoğun bakıma alındığını duyurarak takipçilerini üzdü. Sağlık durumu merak edilen minik bebekten beklenen güzel haber sonunda geldi. Tayfur, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yürekleri rahatlattı. Bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Sezon içinde defalarca reyting rekoru kıran Uzak Şehir, muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara ara verdi.

Sezon içinde defalarca reyting rekoru kıran Uzak Şehir, muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara ara verdi.

İzleyiciyi iyiden iyiye yükselten bir araya giren Uzak Şehir'de gelecek sezon neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor. Dizinin sezon finaline hem konuk olan hem de daha önceleri eleştirdiği Uzak Şehir'e vlog çeken Murat Soner, son videosunda oyuncularla röportajlarına da yer verdi. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba bir aşiret ağası rolünü neden kabul ettiğini açıkladı.

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Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti ekibi yeni bir projeye hazırlanıyor.

Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti ekibi yeni bir projeye hazırlanıyor.

Dizinin senaristi Ece Yörenç, yine Netflix için yeni bir dizi hazırlığına başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sonra Gözler Görür adlı roman diziye aktarılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'tan uluslararası öğrencileri hedef alan yeni bir adım daha geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan uluslararası öğrencileri hedef alan yeni bir adım daha geldi.

ABD Başkanı Donald TrumpHarvard Üniversitesi'ne akademik, mesleki ve değişim programı vizeleriyle gelmeyi planlayan uluslararası öğrencilerin ABD'ye girişini 6 ay askıya aldığını açıkladı.

VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen analiz çalışmalarının radarına bu kez sporcular girdi.

VDK Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen analiz çalışmalarının radarına bu kez sporcular girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), çeşitli branşlarda profesyonel faaliyet gösteren bazı sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığını saptadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram öncesi trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram öncesi trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığını açıklamıştı.

30 35 kilometre aralıklarla radar yerleştirildiğini açıklayan Yerlikaya radarların şehir içlerine geleceğini de açıklamıştı. Bakan bunun bir ceza yazma yöntemi olmadığını bir önlem olduğunu açıklasa da vatandaş aynı kanıda değil. Uygulamaya hükümete yakın pek çok isim tepkili.

Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul’dan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul’dan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma ile ile Özgür Özel’e bu konuda açılan ikinci soruşturma oldu.

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Bir vatandaş koyunuyla birlikte denizin tadını çıkardığı anları paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.

Bir vatandaş koyunuyla birlikte denizin tadını çıkardığı anları paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu.

ahibinin peşinden ayrılmayan koyun, denize atladığını görünce tereddüte düşmeden denize atlamıştı. Maceraperest koyunun o anları karşısında izleyiciler kahkahalarını tutamadı.

İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana'da Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana'da Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılan 5 belediye başkanı hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde

Magazin gündemine yeni bir aşk bombası düştü!

Magazin gündemine yeni bir aşk bombası düştü!

Uzak Şehir’in Pakize’si olarak tanınan Yaren Güldiken ile son olarak Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bir görüntü bu iddiaları alevlendirdi. Görüntülerde dondurma yerken yürüyen iki kişinin Burak Deniz ve Yaren Güldiken olduğu konuşuluyor.

Survivor'ın finali 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Survivor'ın finali 11-12-13 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Yarışmadan 19 Mayıs'ta elenen İsmail Balaban, yarışmacılarla ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. Balaban'ın açıklamalarına ilk tepki Asena Demirbağ'dan geldi. Asena, 'Senin bana dediklerini burada söylesem yani artık utanır mısın diyeceğim ama utanacağını zannetmiyorum.' dedi.

Pizza dünyaya İtalya'dan yayılsa da her ülke kendi mutfağı ve damak zevkine göre bu popüler yiyeceği yorumluyor.

Pizza dünyaya İtalya'dan yayılsa da her ülke kendi mutfağı ve damak zevkine göre bu popüler yiyeceği yorumluyor.

Tabii bu da 'gerçek pizza', 'en iyi pizza' gibi polemiklere de neden oluyor. Avrupa'nın en prestijli rehberlerinden biri olan Avrupa'nın En İyi Pizzacısı listesinin yayınlanmasıyla Türkiye'den bir restoran bu önemli listede kendine yer buldu. Mekanın işletmecisi hepimizin yakından tanıdığı bir isim.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah Elveren dosyası işleniyordu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yıldır kayıp olarak aranan Emrah Elveren dosyası işleniyordu.

Programa oğullarını bulmak için başvuran ailesi, iddialarıyla herkesi şaşırtmıştı. Başta halası ve kuzenleri şüpheliyken programa kendi isteğiyle arkadaşı Ahmet Şentürk katıldı ve dosyanın tüm seyrini değiştirdi.

Dün canlı yayında gözaltına alınan Ahmet Şentürk tutuklandı.

Survivor Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan tutuklama kararı haberlerinin ardından geçtiğimiz günlerde ailesinin kendisiyle iletişime geçmesinden sonra Survivor'dan aniden ayrılmıştı.

Survivor Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan tutuklama kararı haberlerinin ardından geçtiğimiz günlerde ailesinin kendisiyle iletişime geçmesinden sonra Survivor'dan aniden ayrılmıştı.

'Türkiye'ye dönerse tutuklanacak', 'Tutuklama kararı sebebiyle Survivor'dan ayrıldı' gibi iddiaların artmasının ardından Hikmet Tuğsuz ilk kez açıklama yaptı.

Radarlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı.

Radarlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamıştı.

Ancak yeni radar uygulaması vatandaşlar tarafından normal karşılanmadı ve tepkiler sosyal medyada paylaşılıyor. Bir vatandaş da TikTok hesabından yaptığı paylaşımla tepkilere destek verdi. Ancak onun isyanı 5 yıl öncesindendi. Paylaşıma da, “Sizin şimdi isyan ettiğinize ben 5 yıl önce ettim” notunu düşmüştü.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da cezaevinde tahliyeler başladı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Adana'da cezaevinde tahliyeler başladı.

Cezaevinden tahliye olan 23 yaşındaki Kaan Türkyılmaz, “Cumhurbaşkanımızdan bir af daha istiyoruz. Babam da 15 yıl aldı. Onun da çıkmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.

Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda düşen hız limitleri ve adım başı radar uygulamasına isyan ediyordu.

Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda düşen hız limitleri ve adım başı radar uygulamasına isyan ediyordu.

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı site ile Türkiye genelindeki radar noktalarını paylaştı. Sitede üzerinden iki il arasında hangi noktalarda radar olduğu görülebiliyor.

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TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için ani bir şekilde çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat bir dönemin en çok konuşulan ismi oldu.

TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için ani bir şekilde çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat bir dönemin en çok konuşulan ismi oldu.

Kadrodan çıkarılmasının ardından bu yana ekranda göremediğimiz Pusat, yeni bir diziye dahil oldu. Pusat'ın yeni dizideki hikayesi, rolü ve partneri de belli oldu. Haberin detaylarını Birsen Altuntaş verdi.

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Bodrum ilçesi Kurban Bayramı öncesinde yoğun tatilci akınına uğradı.

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Bodrum ilçesi Kurban Bayramı öncesinde yoğun tatilci akınına uğradı.

Trafikte araç kuyruğu kilometrelerce olurken, son 24 saatte ilçeye 50 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Ünlü komedyen Ata Demirer, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu.

Ünlü komedyen Ata Demirer, bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk oldu.

Son zamanlarda her şeyden çok değişimiyle konuşulan Ata Demirer, 30 kilo verişinin arkasında yatan sırrı açıkladı!

Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve yapay zeka destekli radar kontrolü nedeniyle isyan etti.

Kurban Bayramı tatili için yollara düşen vatandaşlar otoyollarda sık sık düşen hız limiti ve yapay zeka destekli radar kontrolü nedeniyle isyan etti.

Vatandaşlar, devletin ceza için adeta pusu kurduğunu iddia ederken, iktisatçı İnan Mutlu 2025 yılında bütçede hedeflenen 55 milyar TL trafik cezasına, 53,5 milyar TL ile sadece yılın ilk 4 ayında yaklaşıldığını paylaştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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