Kimler Geldi Kimler Geçti Ekibinden Yeni Dizi: Polisiye Roman Netflix Dizisi Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti ekibi yeni bir projeye hazırlanıyor. Dizinin senaristi Ece Yörenç, yine Netflix için yeni bir dizi hazırlığına başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sonra Gözler Görür adlı roman diziye aktarılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Netflix'in sevilen yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla da beğenilmeyi başardı.
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Kimler Geldi Kimler Geçti ekibinden yeni bir dizi geliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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