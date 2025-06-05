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Kimler Geldi Kimler Geçti Ekibinden Yeni Dizi: Polisiye Roman Netflix Dizisi Oluyor!

Kimler Geldi Kimler Geçti Ekibinden Yeni Dizi: Polisiye Roman Netflix Dizisi Oluyor!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2025 - 10:10

Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti ekibi yeni bir projeye hazırlanıyor. Dizinin senaristi Ece Yörenç, yine Netflix için yeni bir dizi hazırlığına başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sonra Gözler Görür adlı roman diziye aktarılıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Netflix'in sevilen yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla da beğenilmeyi başardı.

Netflix'in sevilen yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla da beğenilmeyi başardı.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı dizinin ikinci sezonunda yaşananlar izleyiciyi Cem'in narsist kişiliğiyle yüzleşmek zorunda bırakmıştı. Leyla'nın yaşadıkları herkesi şoke ederken üçüncü sezonun 2026'da yayınlanacağı iddia edilmişti.

Kimler Geldi Kimler Geçti ekibinden yeni bir dizi geliyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti ekibinden yeni bir dizi geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atilla İlhan ve Yunus Nadi gibi önemli edebiyat ödüllerin sahibi olan Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden Netflix’e uyarlanan dizinin yönetmeni Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yönetmeni Bertan Başaran; senaristi ise yine aynı dizinin senaristi Ece Yörenç olacak. Polisiye türünde olan romanda yıllar sonra çocukluğunun geçtiği kente dönen meşhur bir gazeteci olan Ezgi Sezgin’in kendisini bir anda karmaşık bir cinayet ve ilişkiler ağının içerisinde bulma hikayesi anlatılıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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