Kimler Geldi Kimler Geçti Ekibinden Yeni Dizi: Polisiye Roman Netflix Dizisi Oluyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atilla İlhan ve Yunus Nadi gibi önemli edebiyat ödüllerin sahibi olan Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden Netflix’e uyarlanan dizinin yönetmeni Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yönetmeni Bertan Başaran; senaristi ise yine aynı dizinin senaristi Ece Yörenç olacak. Polisiye türünde olan romanda yıllar sonra çocukluğunun geçtiği kente dönen meşhur bir gazeteci olan Ezgi Sezgin’in kendisini bir anda karmaşık bir cinayet ve ilişkiler ağının içerisinde bulma hikayesi anlatılıyor.