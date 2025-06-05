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Fatih Artman'ın Konservatuvar Sınavında Jüriye Sunduğu Oyuncu, Seneler Sonra Behzat Ç.'deki Yerini Almış!

Fatih Artman'ın Konservatuvar Sınavında Jüriye Sunduğu Oyuncu, Seneler Sonra Behzat Ç.'deki Yerini Almış!

Behzat Ç
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2025 - 08:50

Gelmiş geçmiş en başarılı yerli yapımlardan biri olan Behzat Ç. uzun yıllardır ekran macerasını sürdürüyor. Dizide Harun karakterini canlandıran Fatih Artman, şimdilerde ünlü bir oyuncu olan ismi konservatuvar sınavına girerken 'Totemimi bozma' diyerek jüriye sunmuş. O oyuncu, yıllar sonra Behzat Ç.'de Harun'un yerini doldurmak için diziye dahil olmuş.

Kaynak: Sibel Arna

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Ekranların sevilen ismi Fatih Artman, komediden polisiyeye rol aldığı tüm yapımlarda başarı sağlıyor.

Ekranların sevilen ismi Fatih Artman, komediden polisiyeye rol aldığı tüm yapımlarda başarı sağlıyor.

Daha çok Behzat Ç. ile tanısak da hem dizilerde hem filmlerde rolüyle bütünleşen ünlü oyuncu, 'totem yaparak' pek çok oyuncunun da yolunu açmış. Şimdilerde ünlü bir oyuncu olan Evliya Aykan da Fatih Artman'ın totemine göre onun sayesinde konservatuvarı kazanmış.

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Evliya Aykan, Fatih Artman ile anısını anlattı.

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Evliya Aykan, Fatih Artman ile anısını anlattı.

Konservatuvar sınavına girerken kendisini jüriye bir öğrencinin sunacağını, ancak Fatih Artman'ın 'Benim anons ettiklerim hep seçiliyor. Totemimi bozma.' diyerek kendisini anons etmek istediğini ve o sınavı kazandığını açıkladı. Seneler sonra da Evliya Aykan, Fatih Artman'ın boşluğunu doldurmak için Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil olmuş.

O anıları buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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