Fatih Artman'ın Konservatuvar Sınavında Jüriye Sunduğu Oyuncu, Seneler Sonra Behzat Ç.'deki Yerini Almış!

Daha çok Behzat Ç. ile tanısak da hem dizilerde hem filmlerde rolüyle bütünleşen ünlü oyuncu, 'totem yaparak' pek çok oyuncunun da yolunu açmış. Şimdilerde ünlü bir oyuncu olan Evliya Aykan da Fatih Artman'ın totemine göre onun sayesinde konservatuvarı kazanmış.