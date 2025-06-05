CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İstanbul’dan Sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Soruşturma Başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma ile ile Özgür Özel’e bu konuda açılan ikinci soruşturma oldu.
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Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul’dan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
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Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek için ne demişti?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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