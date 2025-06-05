Donald Trump, Harvard'a Gitmeyi Planlayan Yabancı Öğrencilerin ABD’ye Girişini Yasakladı
ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ne akademik, mesleki ve değişim programı vizeleriyle gelmeyi planlayan uluslararası öğrencilerin ABD'ye girişini 6 ay askıya aldığını açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump'tan uluslararası öğrencileri hedef alan yeni bir adım daha geldi.
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"Harvard yabancı öğrencilerle ilgili yeterli güvenlik bilgisi sağlamadı.”
ABD yargısı, Trump'ın "Harvard" kararını geçici olarak durdurmuştu!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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