Donald Trump, Harvard'a Gitmeyi Planlayan Yabancı Öğrencilerin ABD’ye Girişini Yasakladı

Trump, Harvard Üniversitesi'ne akademik, mesleki ve değişim programı vizeleriyle gelmeyi planlayan uluslararası öğrencilerin ABD'ye girişini 6 ay askıya aldığını açıkladı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, ABD Başkanı Trump, 'Yukarıda tanımlanan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişlerinin ABD çıkarlarına zarar verdiğine karar verdim. Çünkü benim değerlendirmeme göre, Harvard'ın tutumu, onu yabancı öğrenciler ve araştırmacılar için uygun bir eğitim kurumu olmaktan çıkarmıştır. Üniversite, ulusal güvenliği ve ABD halkını korumak amacıyla Federal hükümetin ihtiyaç duyduğu bilgileri paylaşana kadar, eğitim ve değişim programları kapsamında yabancı uyrukluların Harvard'a erişimine izin verilmemesi ulusal çıkarlar açısından gereklidir. Bu askıya alma ve kısıtlama, uzatılmadığı takdirde, bu bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra sona erecektir' ifadelerini kullandı.