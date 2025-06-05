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Netflix Türkiye Fiyatları Ne Kadar Oldu? Netflix Abonelik Ücretlerine Zam!

Netflix Türkiye Fiyatları Ne Kadar Oldu? Netflix Abonelik Ücretlerine Zam!

Zam Netflix
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2025 - 09:16

Yerli ve yabancı içeriklerin sunulduğu, milyonlarca abonesi olan Netflix, Türkiye fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı. Netflix’in yeni zam kararı sonrasında en ucuz paket olan temel planın fiyatı 190 TL oldu.

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Netflix Türkiye fiyatları değişti, paketlere zam geldi.

Netflix Türkiye fiyatları değişti, paketlere zam geldi.

Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine zam yaptı. 4 Haziran gecesi yapılan fiyat değişiklikleri sonrasında resmi internet sitesindeki fiyatlar güncellendi. Netflix Türkiye’nin zamlı fiyatları sonrasında Temel, Standart ve Premium paket fiyatları tamamen değişmiş oldu.

Netflix abonelik ücretlerinin değişmesiyle, 2025 yılında 2. kez Netflix fiyatları zamlanmış oldu.

Netflix abonelik ücretlerinin değişmesiyle, 2025 yılında 2. kez Netflix fiyatları zamlanmış oldu.

Netflix paket fiyatlarına yapılan zamla birlikte abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık zam yapıldı. 

İşte zam sonrasına yeni Netflix abonelik ücretleri 👇

TEMEL PLAN

Önceki fiyat: 149,99 TL

Sonraki fiyat: 189,99 TL

STANDART PLAN

Önceki fiyat: 229,99 TL

Sonraki fiyat: 289,99 TL

PREMIUM PLAN

Önceki fiyat: 299,99 TL 

Sonraki fiyat: 379,99 TL

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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