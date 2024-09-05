5 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yılın düğününe katılan Cemal Can Canseven düğün öncesi önümüzdeki haftalarda katılacağı NY Fashion Week için cilt bakımı yaptırdı. Cilt bakımından sonra yüzü kızaran Canseven, sivilcelerinden utanınca düğün röportajını kısa kesti.
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2. Geçtiğimiz akşam bir ömür mutlu yaşamaya "Evet!" diyen Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı yılın düğününe imza attı. Ünlüler akınının yaşandığı gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vardı. Koç, çiçeği burnunda gelin Çağla az konuşunca devreye girip bir minik uyarı geçti.
3. Geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, yaklaşık dört buçuk yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yılın düğününde tüm gözler Seda Sayan'ı ararken ünlü isim düğüne neden katılamadığını yayınladığı tebrik mesajı ile açıkladı.
4. Yetenekleri ve sempatikliğiyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli verdiği bir röportajda oyuncu olmadan önceki mesleğini açıkladı. Eski mesleğiyle şoke eden güzel oyuncunun yaptığı iş kimilerinin tüylerini diken diken etti.
5. Uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı'yla dün akşam nikah masasına oturan Çağla Altunkaya gündemin öne çıkan ismi oldu. Tüm gözlerin üzerine çevrildiği yeni gelin Çağla'nın eski hali makyörünün paylaşımıyla ortaya çıktı!
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6. Kara para aklamayla suçlanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasının ikinci gününde de gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, bu sefer beyazları çeken Dilan Polat'ın duruşma salonunu ağlayarak terk ettiği paylaştı.
7. 4.5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çiftinin merakla takip edilen düğün töreninden yeni kareler paylaşıldı!
8. Dün akşam gerçekleştirilen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın dillere destan düğünde ünlüler geçidi yaşandı. Şıklık yarışının yaşandığı gecede İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak ise kombiniyle fena topa tutuldu!
9. Öğrenildiği günden beri beklentileri arşa çıkartan ve yılın düğünü olarak anılan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü geçtiğimiz gün gerçekleşti! Geceye damgasını vuran düğünün her detayı ayrı olay olurken bu geceyi Çağla Altunkaya için hazırladığını söyleyen Acun Ilıcalı şoke etti!
10. Geçtiğimiz gün, yılın düğünü gerçekleşti ve dört buçuk yıldır beraber olan Acun Ilıcalı'yla Çağla Altunkaya "sonsuza dek evet" dedi. Birçok ünlü isim düğündeydi, bir de orada olmayanlar ve olamayanlar vardı. Davetliler arasında olmayan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz saatlerde Çağla'nın düğün neşesine yapılan bir yorumu beğenmiş bulundu. Bilemiyoruz, belki de yanlışlıkla oldu... 🙈
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11. Yılın düğününden haberler bitmek bilmedi! Dün akşam saatlerinde başlayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın mutlu günü, tüm sosyal medya kullanıcılarının ana konusu haline geldi. Geçtiğimiz dakikalarda ise bombayı kimseye sürpriz olmayan bir isim patlattı! Demet Akalın, Instagram kanalındaki takipçilerine düğünde gelin hanıma ne taktığını açıkladı, Somer Şef'in ne taktığını da ifşaladı!
12. Acun Ilıcalı ve dört seneyi aşkın süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla Altunkaya geçtiğimiz gün rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi ve düğün sezonuna muazzam bir finali yaptı! Her detayı ayrı konuşulan düğün bitti bitmesine ama goygoyu bitmek bilmedi! Gelin, X ahalisinin diline düşen düğüne gelen yorumlara birlikte bakalım 👇
13. Bir markanın iş birliğiyle Venedik Film Festivali'ne giden Hadise ve Kerem Bürsin'in kırmızı halı görüntüleri sosyal medyaya düştü! İkilinin uyumunu görenler Hadise'nin Muraddd'ı Murat Boz'un pabucunu bir çırpıda dama atıp Kerem Bürsin'e yükseldi!
14. Her pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü model Didem Soydan, bir çekim için yaptırdığı makyaj ve fotoğrafların sonuna eklediği sürpriz üstsüz pozla dikkat çekti!
15. Yalı Çapkını dizisiyle popülaritesini katlayan Afra Saraçoğlu şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla pek bir gündemde bildiğiniz gibi. Bu Sefer de Mina Akdin'le Tiktok dansı çeken Saraçoğlu yine gündemi salladı!
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