Moda Oldu: Şeyma Subaşı'dan Sonra Didem Soydan da Üstsüz Pozunu Paylaştı!
Moda Oldu: Şeyma Subaşı'dan Sonra Didem Soydan da Üstsüz Pozunu Paylaştı!
Her pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü model Didem Soydan, bir çekim için yaptırdığı makyaj ve fotoğrafların sonuna eklediği sürpriz üstsüz pozla dikkat çekti!
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Özel hayatı, dobra açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla kendine magazin gündeminde sık sık yer bulan Didem Soydan'ı tanımayanınız yoktur herhalde!
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Hepsine olmasa da birkaçına mutlaka denk gelmişsinizdir! Didem Soydan'ın her paylaşımı olay yaratıyor. Kimileri fiziğine ve güzelliğine iltifatlar yağdırırken, kiminin de kanı bir türlü ısınmıyor kendisine ve eleştiri yağdırıyor.
Enteresan pozlarına ve kombinlerine alışık olduğumuz Didem Soydan, geçtiğimiz saatlerde de bir çekim için yaptırdığı makyajla gündeme oturdu.
Çamura bulanmış, yara bere içinde kalmış gibi gözüken Didem Soydan, fotoğraflarını "raw" notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın başlattığı akıma ayak uydurup bir de üstsüz poz bıraktı!
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