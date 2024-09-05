Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Moda Oldu: Şeyma Subaşı'dan Sonra Didem Soydan da Üstsüz Pozunu Paylaştı!

Moda Oldu: Şeyma Subaşı'dan Sonra Didem Soydan da Üstsüz Pozunu Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 01:05

Her pozuyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü model Didem Soydan, bir çekim için yaptırdığı makyaj ve fotoğrafların sonuna eklediği sürpriz üstsüz pozla dikkat çekti!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özel hayatı, dobra açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla kendine magazin gündeminde sık sık yer bulan Didem Soydan'ı tanımayanınız yoktur herhalde!

Özel hayatı, dobra açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla kendine magazin gündeminde sık sık yer bulan Didem Soydan'ı tanımayanınız yoktur herhalde!

Hepsine olmasa da birkaçına mutlaka denk gelmişsinizdir! Didem Soydan'ın her paylaşımı olay yaratıyor. Kimileri fiziğine ve güzelliğine iltifatlar yağdırırken, kiminin de kanı bir türlü ısınmıyor kendisine ve eleştiri yağdırıyor.

Hepsine olmasa da birkaçına mutlaka denk gelmişsinizdir! Didem Soydan'ın her paylaşımı olay yaratıyor. Kimileri fiziğine ve güzelliğine iltifatlar yağdırırken, kiminin de kanı bir türlü ısınmıyor kendisine ve eleştiri yağdırıyor.

Enteresan pozlarına ve kombinlerine alışık olduğumuz Didem Soydan, geçtiğimiz saatlerde de bir çekim için yaptırdığı makyajla gündeme oturdu.

Enteresan pozlarına ve kombinlerine alışık olduğumuz Didem Soydan, geçtiğimiz saatlerde de bir çekim için yaptırdığı makyajla gündeme oturdu.

Çamura bulanmış, yara bere içinde kalmış gibi gözüken Didem Soydan, fotoğraflarını "raw" notuyla paylaştı.

Çamura bulanmış, yara bere içinde kalmış gibi gözüken Didem Soydan, fotoğraflarını "raw" notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın başlattığı akıma ayak uydurup bir de üstsüz poz bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın başlattığı akıma ayak uydurup bir de üstsüz poz bıraktı!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın