4 Ocak 2024 Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Ocak 2024 Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Ocak Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’e ait olduğu belirtilen bir dergi makalesinde yazanlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’in kaleme aldığı makalede, MS hastalığı ile ilgili olarak 'MS hastalığının sebebinin Allah'tan gelen ceza ya da sınav olduğuna inanıyoruz' yazması tartışmalara neden oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı meteorolojik tahminler ve uyarılarla tanınan Kerem Ökten, yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ökten “Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir” açıklamasında bulundu.
Henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen büyük tartışmalara yol açan Kızıl Goncalar'da kriz bir türlü bitmiyor. İzleyiciyi ikiye bölen diziye büyük tepki gösterenler olduğu kadar dizinin gerçekleri yansıttığını düşünenler de var. Tartışmaya bir de ilahiyat profesörleri katıldı. Bakalım Medyascope'a konuşan profesörler dizi hakkında ne demişler?
Son zamanlarda gündemden bir an olsun düşmeyen Farah Zeynep Abdullah bir sessizleşmişti, mutlaka fark etmişsinizdir... Sebebi belli oldu, yeni aşka yelken açan Farah Zeynep Abdullah sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Ya da görüntülenemedi desek daha doğru olacak herhalde. Farah'ın yeni aşkının ultra gizemli halleri dillere fena düştü!
'2023'ün En İyi Performansı' için kamera karşısına geçen ünlüler, telefon kamerasıyla 'uğraşılmadan' çekilen fotoğraflarla aramızdan biri gibi görünmüşler. Natalie Portman'ın esnaf fotoğrafına sosyal medyadan birbirinden komik yorum yağdı!
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Bugün 41 yaşına giren Enis Arıkan'ın gururla sunduğu Prada pastası dillere fena düştü! 🎂😂
Ülke gündemini konu edinerek halkın sorunlarını ve düşüncelerini duyabilmek adına röportaj yapan Sokaktan Al Haberi’nin mikrofonlarına konuşan Burcu isimli kadın dedikleriyle gündem oldu.
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’de sunduğu Ana Haber’de herkesin merak ettiği bir konudaki kulis bilgilerini paylaştı. Portakal, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday olarak çıkaracağı Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını duyurdu.
Giydiği her kıyafetle olay olan Kendall Jenner şimdi de şeffaf elbisesi ile ortalığı yangın yerine çevirdi. Ünlü modelin birbirinden göz alıcı pozlarını sizler için derledik. 👇
Eski kaleci, futbol yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, sevmeyi ve sevilmeyi çok iyi bilen bir isim. Eşi Zeynep Demirel ile olan örnek evliliğiyle dillerden düşmeyen Demirel, şimdi de ilk görüşte aşık olduğunu anlatarak herkesi imrendirdi.
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'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak gözaltına alındı.
Endonezya'da yaşanan olayda, Batı Balikpapan, Kampung Baru Al Ula Camii imamı Andi Syamsul Bahri, sabah namazını kıldırırken secdede vefat etti.
Sizlere bir soru: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihi nedir?” Herkes aynı cevabı verdi değil mi? 1881… Peki şimdi sizlere çocukluk yıllarımızdan beri bizlere öğretilen bu doğum tarihinin yanlış olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek doğum tarihinin 1881 olmadığını söylesem ne dersiniz? İşte tarihçi Necdet Sakaoğlu’nun kitabında da yazdığı, Atatürk’ün Şişli’deki evinde yer alan tarihi belgede de yer alan doğum tarihi ile ilgili tüm detaylar...
SZC TV’ye açıklamalar bulunan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şubat ayında yapılacak çalışmalar sonunda emekli maaşı zammını yüzde 50’lere çıkaracağını belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı zammının üstünü tamamlayacaktır” açıklamasında bulundu.
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