Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen: “MS Hastalığının Allah’tan Gelen Bir Sınav, Ceza Olduğuna İnanıyoruz”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’e ait olduğu belirtilen bir dergi makalesinde yazanlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’in kaleme aldığı makalede, MS hastalığı ile ilgili olarak 'MS hastalığının sebebinin Allah'tan gelen ceza ya da sınav olduğuna inanıyoruz' yazması tartışmalara neden oldu.