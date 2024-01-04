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Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen: “MS Hastalığının Allah’tan Gelen Bir Sınav, Ceza Olduğuna İnanıyoruz”

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen: “MS Hastalığının Allah’tan Gelen Bir Sınav, Ceza Olduğuna İnanıyoruz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.01.2024 - 23:44

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’e ait olduğu belirtilen bir dergi makalesinde yazanlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’in kaleme aldığı makalede, MS hastalığı ile ilgili olarak 'MS hastalığının sebebinin Allah'tan gelen ceza ya da sınav olduğuna inanıyoruz' yazması tartışmalara neden oldu. 

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’e ait olduğu belirtilen bir makale sosyal medyada büyük tepki çekti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’e ait olduğu belirtilen bir makale sosyal medyada büyük tepki çekti.

Makalede MS hastalığı ile ilgili yazılan “MS hastalığının doğa üstü nedenleri vardır. MS hastaları Allah tarafından cezalandırıldıkları ya da sınava çekildikleri içim hastadırlar” sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Makalede MS hastalığı ile ilgili yazılan “MS hastalığının doğa üstü nedenleri vardır. MS hastaları Allah tarafından cezalandırıldıkları ya da sınava çekildikleri içim hastadırlar” sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

İşte sosyal medyada o makaleye gelen tepkilerden bazıları:

İşte sosyal medyada o makaleye gelen tepkilerden bazıları:
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