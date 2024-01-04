Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğum Tarihi 1881 Değilmiş! Atatürk’ün Gerçek Doğum Tarihi Ortaya Çıktı

Sizlere bir soru: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihi nedir?”

Herkes aynı cevabı verdi değil mi?

1881…

Peki şimdi sizlere çocukluk yıllarımızdan beri bizlere öğretilen bu doğum tarihinin yanlış olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek doğum tarihinin 1881 olmadığını söylesem ne dersiniz?

İşte tarihçi Necdet Sakaoğlu’nun kitabında da yazdığı, Atatürk’ün Şişli’deki evinde yer alan tarihi belgede de yer alan doğum tarihi ile ilgili tüm detaylar...