27 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Dünyaca ünlü Amerikalı aktör ve iş insanı Dwayne Johnson, sahilde karşılaştığı hayranları ile selfie yapmak isterken ilginç bir eyleme maruz kaldı.
2. Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin 8 yıllık evliliği, yaz aylarında sona erdi. Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı. Sibel Arna'ya konuk olan Bülent Şakrak da aşk sorularını cevapsız bırakmadı.
3. Game of Thrones serisinin tanınan oyuncularından olan Gwendoline Christie Paris Moda Haftası'nda porselen bebeğe dönüştü. Makyajından elbisesine oyuncak bebek gibi gözüken oyuncu herkesi büyüledi.
4. Sabancılara gelin olma yolunda ilerlediği iddia edilen Hande Erçel, Bali tatilinden döndüğünden beri ardı ardına gelen enteresan hamlelerine bir yenisini ekledi!
5. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla mizah sayfalarını aratmayan Nurgül Yeşilçay mutfağından yaptığı "alevli" paylaşımla takipçilerini şaşırttı. "Neler oluyor?" dedirten vidoya türlü türlü yorum geldi.
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6. Bitmek bilmeyen Şahan Gökbakar-Buket Aydın kaosu bitmek bilmiyor! Diliyoruz ki kapanışı Şahan Gökbakar manidar paylaşımıyla yapmış olsun...
7. Biliyorsunuz ki Şevval Şahin'in her pozu sosyal medyada olay oluyor. Kimisi güzelliğini övüyor, kimisi zayıflığını eleştiriyor derken ortalık mutlaka karışıyor. Ünlü ismin son pozu yine eleştirilerden nasibini aldı. Biz de bu kez siz karar verin istedik. Şevval Şahin'in ortalığı birbirine katan son pozu şık mı? şop mu?
8. Aralarının limoni olduğu söylenen ve hatta ayrıldıkları iddia edilen Danla Bilic ve Çakal cephesinde yeni gelişmeler yaşandı! Çakal'dan aşk defterini çoktan kapattıklarını kanıtlayan bir hamle geldi, Danla'nın konuyla ilgili yorum yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.
9. Kim Kardashian'ın dün Paris Moda Haftası'da bir defileye katılırken yaptığı kombin Monica Belluci etkisi yaratamaya çalışmış dedirtti.
10. İsmi son zamanlarda Epstein davasıyla anılan Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, paparazzilerden kaçarken sonunda objektiflere ağlarken yakalandı.
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11. Eşiyle birlikte eğlendikleri barda kavga çıkan ve gelen polislere mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 23 Aralık 2023 tarihinde tutuklunan şarkıcı Atilla Taş, serbest bırakıldı.
12. Ünlü dizi "Ömer"in başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, kızı Pera ile paylaştığı bir fotoğraf ile hayranlarını büyüledi. Baban kızın bu sevimli karesi, görenlerin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oldu.
13. Geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucağına alan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden birinin kalbinde sorun olduğunu ve operasyon geçireceğinin haberini İbrahim Tatlıses'ten almıştık. Taze anne Yasemin Şefkatli minik İbrahim Ayel'le durumuyla ilgili ilk kez konuştu!
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