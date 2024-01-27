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Sahilde Karşılaştıkları Dwayne Johnson ile Selfie Yaparken Ünlü Oyuncunun Memesini Isıran Kadın

Sahilde Karşılaştıkları Dwayne Johnson ile Selfie Yaparken Ünlü Oyuncunun Memesini Isıran Kadın

Arya
Arya - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 11:55

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Dünyanın en tuhaf şeyi olabilir...

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Dünyaca ünlü Amerikalı aktör ve iş insanı Dwayne Johnson, sahilde karşılaştığı hayranları ile selfie yapmak isterken ilginç bir eyleme maruz kaldı.

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör ve iş insanı Dwayne Johnson, sahilde karşılaştığı hayranları ile selfie yapmak isterken ilginç bir eyleme maruz kaldı.

Aynı zamanda eski profesyonel güreşçi olan ve ring adı The Rock ismiyle de bilinen ünlü oyuncunun kadın hayranlarıyla selfie yaptığı sırada memesi ısırıldı.

Aynı zamanda eski profesyonel güreşçi olan ve ring adı The Rock ismiyle de bilinen ünlü oyuncunun kadın hayranlarıyla selfie yaptığı sırada memesi ısırıldı.

İşte o ilginç anlar: 👇

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Aysu KY

Olay komik, ama adamın Dwayne Johnson olmaması daha da komik.. Sorry girls