Ünlü Oyuncu Gwendoline Christie Paris Moda Haftası İçin Podyumda Porselen Bebeğe Dönüştü: Tanınmaz Hale Geldi
Ünlü Oyuncu Gwendoline Christie Paris Moda Haftası İçin Podyumda Porselen Bebeğe Dönüştü: Tanınmaz Hale Geldi
Game of Thrones serisinin tanınan oyuncularından olan Gwendoline Christie Paris Moda Haftası'nda porselen bebeğe dönüştü. Makyajından elbisesine oyuncak bebek gibi gözüken oyuncu herkesi büyüledi. Detaylar içeriğimizde👇
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"Wednesday" dizisinden "Açlık Oyunları" serisine ses getirmiş yapımlarda başarılı oyunculuğunu herkese kanıtlamış efsane aktris Gwendoline Christie'yi duymuş olabilirsiniz.
Efsane dizi "Game of Thrones"da canlandırdığı karakterle herkesi büyüleyen oyuncu sık sık konuşulan isimlerden biri oldu.
Gwendoline Christie "Paris Haute Couture Moda Haftası"nı büyük bir gösteriyle sonlandırdı. 1.91 boya sahip aktris porselen bebeğe dönüştü!
Maison Margiela'nın Perşembe günü gerçekleşen ilkbahar/yaz 2024 defilesinde tiyatral bir podyum gösterisi yaptı. Aralarında Kim Kardashian, Kris ve Kylie Jenner'ın da bulunduğu yıldızlarla dolu izleyicilere performans sergiledi.
Boyu ve oyunculuğuyla porselen bebek karakterine biçilmiş kaftan olan Gwendoline Christie herkesi büyüledi.
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İşte izleyicileri mest eden o görüntüler 👇
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