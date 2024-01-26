Epstein Davasıyla Anılan Angelina Jolie Kameralardan Kaçamadı: Ünlü Güzel Objektiflere Ağlarken Yakalandı!
Epstein Davasıyla Anılan Angelina Jolie Kameralardan Kaçamadı: Ünlü Güzel Objektiflere Ağlarken Yakalandı!
İsmi son zamanlarda Epstein davasıyla anılan Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, paparazzilerden kaçarken sonunda objektiflere ağlarken yakalandı. Detaylar içeriğimizde👇
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Jeffrey Epstein davası son yılların en çok ses getiren ve herkesi şoke eden büyük suç ağlarının kurbanlar tarafından açığa çıkartılmasıyla duyulmuştu.
Sakandallarla dolu olayın bir zamanların ünlü iş adamı Jeffrey Epstein ve etrafındaki tanınmış devlet simalarından oluştuğu öğrenilmişti.
Güzel ve genç kızları hedef alan suç örgütü kurbanlarının ihtiyaçlarından faydalanarak tehdit ve şantajla onları yıllar boyu alıkoymuş ve cinsel istismarda bulunmuşlar.
Netflix'e çekilen 2020 yapımı "Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin" isimli belgeselden sonra davanın farklı detayları da ortaya çıkmış birçok kayıtlı veriye ulaşılmıştı.
Eski başkanların, başbakanların ve ünlülerin cinsel istismar, fuhuş ve pedofili suçlarıyla anıldığı davaya Prens Andrew, Stephen Hawking, Clinton ve Trump gibi isimler karışmış bunun yanı sıra Hollywood'un ünlü isimleri olan Naomi Campbell, Leslie Wexner gibi isimlerin de dosyada yer aldığı öğrenilmişti.
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David Copperfield, Jimmy Kimmel, Johny Deep ve Michael Jackson gibi ünlülerin olduğu dava listelerinde bazı isimler suçsuz bulunsa da Angeline Jolie'den henüz güzel haberi alamamıştık.
En son Paris'te paparazzilere yakalanan Angelina Jolie uzun süredir kameralardan kaçıyordu, kameralara resmen çökmüş şekilde yakalanan isim kendi suçsuzluğunu kanıtlama peşinde.
Ünlü oyuncunun oğluyla Paris'te kaldığı otelin arka kapısından çıkarken ağladığı görüntülendi. Kameraları fark eden Jolie hızlıca uzaklaştı, akıllara oyuncunun zor zamanlar geçirdiği geldi.
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