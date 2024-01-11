Epstein Skandalında Türkiye'nin de Adı Geçmişti: Bakandan "Depremzede Çocuklar" İddiasına Açıklama!
Epstein Skandalında Türkiye'nin de Adı Geçmişti: Bakandan "Depremzede Çocuklar" İddiasına Açıklama!
Tüm dünyayı kasıp kavuran Jeffrey Epstein davası günden güne büyürken Türkiye’den de çocukların kaçırıldığı iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'kayıp depremzede çocuklar' iddiası hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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Çocuklara yönelik pedofili, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein cezaevinde intihar etti.
Epstein’in mahkeme kayıtlarının ortaya çıkmasıyla beraber tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok ünlü isme de küçük çocukları pazarladığı öne sürülen pedofili suçlusu hakkında yeni iddialar da ortaya atıldı.
Birçok ülkeyle beraber Türkiye'den de küçük çocukların kaçırdığı iddiası ülke gündemine bomba gibi düştü. Akıllara ilk gelen ise, 6 Şubat depremi sonrası kaybolduğu iddia edilen çocuklar oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’daki Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.
Depremlerde ailelerini kaybeden çocuklar hakkında kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirildiğinin altını çizen Bakan Göktaş "yayıp depremzede çocuklar" iddiasını net bir dille yalanladı.
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Göktaş "Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan ayrıca , "Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı" açıklamasında bulundu.
İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın açıklamalarından sonra gelen bazı sosyal medya yorumları!
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