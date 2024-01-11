Epstein Skandalında Türkiye'nin de Adı Geçmişti: Bakandan "Depremzede Çocuklar" İddiasına Açıklama!

Tüm dünyayı kasıp kavuran Jeffrey Epstein davası günden güne büyürken Türkiye’den de çocukların kaçırıldığı iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'kayıp depremzede çocuklar' iddiası hakkında ilk kez açıklama yaptı.