26 Nisan Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Nisan Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Nisan Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayanlar garip bir olayla karışılaştı. Bir yurttaş, eşinden boşandığı için cuma namazı çıkışı lokma döktürdü.
ABD'de yeni bir George Floyd vakası daha meydana geldi. ABD'nin Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken şiddet uyguladığı 53 yaşındaki Frank Tyson'ın, elleri arkadan kelepçeliyken polisin boynuna bastırması nedeniyle nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı.
"Adem ve Havva'nın çocukları nasıl evlendi?" sorusu yıllardır üzerine tartışılan bir konu. Bu konu, tarih boyunca birçok kişi ve kurum tarafından farklı açılardan incelenmiş, çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.
Daha önce pek çok kez, akan trafiğin ortasında namaz kılan insanların videolarına rastlamıştık.
İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı. Yoğun bakımda tedavi gören 63 yaşındaki kanser hastası N.C'ye cinsel saldırıda bulunan 30 yaşındaki hemşire Emre Kale'ye iyi hal indirimi verildi.
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Çocukların gelişim süreçleri, belirli yaşlarda karşılaştıkları 'sendromlar' ile aileler için karmaşık bir labirent haline dönüşebilir. İki yaş sendromu, üç yaş sendromu gibi isimlerle anılan bu evreler, çocukların büyüme ve gelişme sürecinde önemli dönüm noktalarıdır. Bu dönemler, hem çocukların kişiliklerinin şekillendiği hem de ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrendikleri kritik zamanlardır. Fakat bu süreçler bazen oldukça karmaşık bir hal alabiliyor.
İspanya’nın Palma de Mallorca adasında bulunan Son Sant Joan havaalanında şoke eden bir olay yaşandı. Bir otomattan kahve alan kişi az kalsın canından oluyordu.
"Komünist Başkan" olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu, önce Ovacık'ta sonra Tunceli'de yönetim konusunda adından sıkça söz ettiren çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz seçimde Kadıköy ilçesi için aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimi kaybetti.
Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti olan Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi'nde merkez bankacılığı ve finansal piyasalar dersleri veriyor. Prof. Dr. Kara, Türkiye'nin risk primini düşürecek bir öneri sundu.
Türkiye'deki enflasyonla birlikte yükselen kiralara çözüm olması nedeniyle getirilen yüzde 25 oranındaki kira artış sınırlaması davaların da artmasına neden olmuştu. Bu artış, yargı sistemi üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Kira davaları ne kadar sürüyor?
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Ünlü Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya Camii ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tünel kazmak, yüzyıllardır kullanılan bir hapisten kaçma yöntemi. Bir kaşık ya da bir çivi gibi basit bir malzeme ile, zorlu ve meşakkatli bir süreç olan tünel kazma işlemi gerçekleştirilir. Bu, hapishane duvarlarını aşmanın en etkili yolu olarak görülür. Ancak, bu yöntem sadece fiziksel güç ve dayanıklılık gerektirmez, aynı zamanda sabır ve stratejik düşünce de gerektirir.
Beklenen gün sonunda geldi. Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez bir lig maçına 11'de başlama heyecanı yaşayacak. Milli futbolcu, bu akşam Real Sociedad karşısında as kadroda sahada olacak.
Aile büyükleri ile torunlar arasındaki kuşak farkı pek çok alanda iki grubun birbirini anlayamamasına sebep oluyor .Bu durum, çeşitli konularda iki tarafın birbirini tam anlamıyla kavrayamamasına, ihtiyaçlarını tam olarak anlayamamalarına yol açabiliyor.
Hatay'ın Defne ilçesinde, ölen sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.
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Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde 17. kez kalesine duvar ördü. Böylelikle Muslera, bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi.
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