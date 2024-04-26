Kira Artışları Sonrası İstanbul Adliyelerinde Ev Sahibi Kiracı Davaları Ne Kadar Sürüyor?

Türkiye'deki enflasyonla birlikte yükselen kiralara çözüm olması nedeniyle getirilen yüzde 25 oranındaki kira artış sınırlaması davaların da artmasına neden olmuştu. Bu artış, yargı sistemi üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Kira davaları ne kadar sürüyor?