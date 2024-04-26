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Kira Artışları Sonrası İstanbul Adliyelerinde Ev Sahibi Kiracı Davaları Ne Kadar Sürüyor?

Kira Artışları Sonrası İstanbul Adliyelerinde Ev Sahibi Kiracı Davaları Ne Kadar Sürüyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 18:37

Türkiye'deki enflasyonla birlikte yükselen kiralara çözüm olması nedeniyle getirilen yüzde 25 oranındaki kira artış sınırlaması davaların da artmasına neden olmuştu. Bu artış, yargı sistemi üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Kira davaları ne kadar sürüyor?

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Enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla 2021 yılı sonlarında başlayan ev fiyatlarındaki yükseliş kiraları da uçurmuştu.

Enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla 2021 yılı sonlarında başlayan ev fiyatlarındaki yükseliş kiraları da uçurmuştu.

Daha önce TÜİK TÜFE 12 aylık ortalamalar üzerinden yapılan kira zamları 2022 Temmuz'da getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlamasıyla piyasaları bozmuştu.

Zam sınırlamasına uyan da var, uymayan da. Bu konuyu YouTube Onedio Ekonomi yayınlarımızda Dr. Ahmet Büyükduman'la konuşmuştuk. İzlemek isteyenler için onu buraya bırakalım.

Yüzde 25 kira zam sınırlamasına uymayan ev sahipleriyle anlaşamayan kiracılar ya da daha yüksek zam yapamayacağı için yüksek kira üzerinden yeni kiracı bulmak isteyerek kiracısını çıkarmak isteyen ev sahipleri dava açma yoluna gitmişti.

Yüzde 25 kira zam sınırlamasına uymayan ev sahipleriyle anlaşamayan kiracılar ya da daha yüksek zam yapamayacağı için yüksek kira üzerinden yeni kiracı bulmak isteyerek kiracısını çıkarmak isteyen ev sahipleri dava açma yoluna gitmişti.

Mahkemelerde davalar o kadar çok arttı ki kapasiteler zorlandı.

Mahkemelerde davalar o kadar çok arttı ki kapasiteler zorlandı.

Bundle Özel'den hukukçu Orkun Kumkumoğlu, davaların ne kadar sürdüğünü yazdı.

Kiralar için yeni mahkeme birimleri kurulurken, yoğunluk hafiflemedi.

Kiralar için yeni mahkeme birimleri kurulurken, yoğunluk hafiflemedi.

Kira hukukunun teknik detaylarının karmaşık olduğunu belirten Kumkumoğlu, basit bir kira sözleşmesinin dahi yıllar sürebilecek hukuki sonuçlar doğurabileceğini de belirtiyor.

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İstanbul'da Anadolu ve Çağlayan Adliyelerinde yapılan araştırmaya göre, "ihtiyaç sebebiyle tahliye davaları" için ilk duruşma süresi 6 ila 10 ay arası olurken, delillerin toplanması halinde süre 16 ila 20 aya kadar uzayabiliyor.

İstanbul'da Anadolu ve Çağlayan Adliyelerinde yapılan araştırmaya göre, "ihtiyaç sebebiyle tahliye davaları" için ilk duruşma süresi 6 ila 10 ay arası olurken, delillerin toplanması halinde süre 16 ila 20 aya kadar uzayabiliyor.

'Kira bedelinin 5 yıl sonra yeniden belirlenmesi' davalarında da ilk duruşma ortalama 8 ila 10 ay, yargılamanın süresi de 16 ile 20 ay arası sürüyor.

İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen "eksik kira ödemeleri" davaları 12 ila 15 ay içerisinde sonuçlanıyor.

İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen "eksik kira ödemeleri" davaları 12 ila 15 ay içerisinde sonuçlanıyor.

Yine aynı mahkemelerdeki 'tahliye taahhüdünden kaynaklı tahliye' davaları da ortalama 10 ila 15 ay sona eriyor. 

Davalar üst mahkemeye giderse İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi dosya yoğunluğuna bağlı olarak 8 ila 18 ay arası bir süre geçiyor.

Ortalama bir kira davasında hukuki süreç 2,5 ila 4 yıl sürüyor.

Ortalama bir kira davasında hukuki süreç 2,5 ila 4 yıl sürüyor.
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