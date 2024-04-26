Kira Artışları Sonrası İstanbul Adliyelerinde Ev Sahibi Kiracı Davaları Ne Kadar Sürüyor?
Kira Artışları Sonrası İstanbul Adliyelerinde Ev Sahibi Kiracı Davaları Ne Kadar Sürüyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla 2021 yılı sonlarında başlayan ev fiyatlarındaki yükseliş kiraları da uçurmuştu.
Zam sınırlamasına uyan da var, uymayan da. Bu konuyu YouTube Onedio Ekonomi yayınlarımızda Dr. Ahmet Büyükduman'la konuşmuştuk. İzlemek isteyenler için onu buraya bırakalım.
Yüzde 25 kira zam sınırlamasına uymayan ev sahipleriyle anlaşamayan kiracılar ya da daha yüksek zam yapamayacağı için yüksek kira üzerinden yeni kiracı bulmak isteyerek kiracısını çıkarmak isteyen ev sahipleri dava açma yoluna gitmişti.
Mahkemelerde davalar o kadar çok arttı ki kapasiteler zorlandı.
Kiralar için yeni mahkeme birimleri kurulurken, yoğunluk hafiflemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da Anadolu ve Çağlayan Adliyelerinde yapılan araştırmaya göre, "ihtiyaç sebebiyle tahliye davaları" için ilk duruşma süresi 6 ila 10 ay arası olurken, delillerin toplanması halinde süre 16 ila 20 aya kadar uzayabiliyor.
İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen "eksik kira ödemeleri" davaları 12 ila 15 ay içerisinde sonuçlanıyor.
Ortalama bir kira davasında hukuki süreç 2,5 ila 4 yıl sürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın