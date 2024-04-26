Fernando Muslera Tarih Yazıyor: 17. Kez Kalesini Gole Kapattı
Fernando Muslera Tarih Yazıyor: 17. Kez Kalesini Gole Kapattı
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde 17. kez kalesine duvar ördü. Böylelikle Muslera, bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi.
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti ve bu sezon 17. kez kalesini gole kapadı.
Karşılaşmada yaptığı başarılı kurtarışlar yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Süper Lig’de 17. kez kalesinde gol görmezken, kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.
Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig’de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16’sında kalesini gole kapatmıştı.
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