Yeni Bir George Floyd Vakası: Son Sözleri ‘Nefes Alamıyorum'’ Oldu

ABD'de yeni bir George Floyd vakası daha meydana geldi. ABD'nin Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken şiddet uyguladığı 53 yaşındaki Frank Tyson'ın, elleri arkadan kelepçeliyken polisin boynuna bastırması nedeniyle nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı.