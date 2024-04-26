Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan Risk Primini Anında Düşürecek Öneri!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da eski Başekonomisti olan Prof. Dr. Ali Hakan Kara, para ve maliye politikasıyla kurumsal reformlar için önemli değerlendirmeler yaptı.

Dünya'nın aktardığına göre, Prof. Kara, 'Merkez Bankası'nın gecikmeli de olsa üzerine düşeni yaptığını' belirtirken, 'Bence artık para politikası rahat bırakılmalı; maliye politikasına, kamu tarafındaki iyileştirmelere ve bütüncül politikalara odaklanılmalı' ifadelerini kullandı.