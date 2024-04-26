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Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan Risk Primini Anında Düşürecek Öneri!

Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan Risk Primini Anında Düşürecek Öneri!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 18:53

Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti olan Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi'nde merkez bankacılığı ve finansal piyasalar dersleri veriyor. Prof. Dr. Kara, Türkiye'nin risk primini düşürecek bir öneri sundu.

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2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) 2024 yılı oturumları 25-28 Nisan tarihlerinde Sapanca'da gerçekleştiriliyor.

2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) 2024 yılı oturumları 25-28 Nisan tarihlerinde Sapanca'da gerçekleştiriliyor.

UEZ 2024 teması "Sorumlu ve duyarlı liderlik: teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek" olurken, açılışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşması dikkat çekmişti.

UEZ 2024 teması "Sorumlu ve duyarlı liderlik: teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek" olurken, açılışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşması dikkat çekmişti.

Şimşek'in konuşmasının detayları burada.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, UEZ 2024'te "Global Ekonomi İçin Yeni Bir Gelecek Arayışı" panelinde konuşma yaptı.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, UEZ 2024'te "Global Ekonomi İçin Yeni Bir Gelecek Arayışı" panelinde konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da eski Başekonomisti olan Prof. Dr. Ali Hakan Kara, para ve maliye politikasıyla kurumsal reformlar için önemli değerlendirmeler yaptı. 

Dünya'nın aktardığına göre, Prof. Kara, 'Merkez Bankası'nın gecikmeli de olsa üzerine düşeni yaptığını' belirtirken, 'Bence artık para politikası rahat bırakılmalı; maliye politikasına, kamu tarafındaki iyileştirmelere ve bütüncül politikalara odaklanılmalı' ifadelerini kullandı.

Son dönemde sıklıkla konuşulan ve, Bakan Şimşek'in de konuşmasında değindiği kamu tasarruflarına değinen deneyimli akademisyen, kamu reformunun şart olduğunu belirterek şunları söyledi:

Son dönemde sıklıkla konuşulan ve, Bakan Şimşek'in de konuşmasında değindiği kamu tasarruflarına değinen deneyimli akademisyen, kamu reformunun şart olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yatırımcı güveninin istenen şekilde sağlanamamasında kamu tasarruflarının yeterli görülmemesi ve bu konuda oluşan güvensizlik çok önemli bir neden oluşturuyor.

Ali Hakan Kara, ayrıca Türkiye'nin risk primini anında 50 baz puan düşürebilecek bir öneride bulundu. Merkez Bankası Başkanı’nın görev süresinin yasal olarak güvence altına alınmasının göstergeleri etkileyeceğin savundu.

Prof. Dr. Kara, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve son yıllarda çok tartışılan enflasyon verilerine yönelik de kamuoyundaki güvensizliğin ortadan kaldırılması ve güven tazelenmesi gerektiğini konuşmasında özellikle vurguladı.

Prof. Dr. Kara, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve son yıllarda çok tartışılan enflasyon verilerine yönelik de kamuoyundaki güvensizliğin ortadan kaldırılması ve güven tazelenmesi gerektiğini konuşmasında özellikle vurguladı.
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