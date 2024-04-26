Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan Risk Primini Anında Düşürecek Öneri!
Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan Risk Primini Anında Düşürecek Öneri!
Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti olan Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi'nde merkez bankacılığı ve finansal piyasalar dersleri veriyor. Prof. Dr. Kara, Türkiye'nin risk primini düşürecek bir öneri sundu.
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2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) 2024 yılı oturumları 25-28 Nisan tarihlerinde Sapanca'da gerçekleştiriliyor.
UEZ 2024 teması "Sorumlu ve duyarlı liderlik: teknoloji ve yapay zeka çağında gezegen ve insanlıkla uyumlu bir sisteme öncülük etmek" olurken, açılışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşması dikkat çekmişti.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, UEZ 2024'te "Global Ekonomi İçin Yeni Bir Gelecek Arayışı" panelinde konuşma yaptı.
Son dönemde sıklıkla konuşulan ve, Bakan Şimşek'in de konuşmasında değindiği kamu tasarruflarına değinen deneyimli akademisyen, kamu reformunun şart olduğunu belirterek şunları söyledi:
Prof. Dr. Kara, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve son yıllarda çok tartışılan enflasyon verilerine yönelik de kamuoyundaki güvensizliğin ortadan kaldırılması ve güven tazelenmesi gerektiğini konuşmasında özellikle vurguladı.
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