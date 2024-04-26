Mehmet Şimşek Konuştu: Kamuda Tasarruf Başlıyor, Enflasyonda Düşüş Tarihi Belli!
Mehmet Şimşek Konuştu: Kamuda Tasarruf Başlıyor, Enflasyonda Düşüş Tarihi Belli!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Enflasyonda düşüş için tarih veren Şimşek, kamuda tasarruf için de önemli açıklamalarda bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Şimşek'in açıklamaları gündem oldu.
Şimşek, kamuda tasarrufa yönelik yakında yeni adımlar atılacağını söylerken, harcama kontrolünün güçlü bir şekilde devreye gireceğini de vurguladı.
Şimşek'in talimatıyla 500 aracın satışa çıkarıldığı ve 1.000 araçlık bir tasfiye listesinin hazırlandığı iddia edilmişti.
Şimşek, konuşmasında tedbirlerin enflasyonda düşüş için de TCMB'ye yardımcı olmak amacı taşıdığını söylerken, yakın dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da söylediği ve gündem olan "yüksek gelirli ülkeler" ifadesini kullandı.
Şimşek, "Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek" derken, 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında aylık enflasyonun rekor kırması 2024 yılında enflasyonda baz etkisi düşüşünü sağlayacağını ekonomistler de vurguluyordu.
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Onedio Ekonomi yayınların Prof. Dr. Burak Arzova, yayında enflasyonda yazın görülecek düşüşe değinmişti. Tamamını izlemek isteyenler için burada.
Merkez Bankası faiz kararı sonrasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş da enflasyon konusunda baz etkisi uyarısını yapmıştı.
Şimşek, 2021 yılında değişen ekonomi programında öncelikli olan büyüme için de şu açıklamayı yaptı:
"Kur oynaklığı azaldı" diyen Şimşek, "Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor" derken, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark yaz aylarında kapanacak."
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