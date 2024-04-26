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Mehmet Şimşek Konuştu: Kamuda Tasarruf Başlıyor, Enflasyonda Düşüş Tarihi Belli!

Mehmet Şimşek Konuştu: Kamuda Tasarruf Başlıyor, Enflasyonda Düşüş Tarihi Belli!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 11:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Enflasyonda düşüş için tarih veren Şimşek, kamuda tasarruf için de önemli açıklamalarda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Şimşek'in açıklamaları gündem oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Şimşek'in açıklamaları gündem oldu.

Bakan Mehmet Şimşek, konuşmasında dikkat çeken açıklamalar yaparken, kamuda tasarrufla ilgili söyledikleri en çok ilgi çeken kısım oldu.

Şimşek, kamuda tasarrufa yönelik yakında yeni adımlar atılacağını söylerken, harcama kontrolünün güçlü bir şekilde devreye gireceğini de vurguladı.

Şimşek, kamuda tasarrufa yönelik yakında yeni adımlar atılacağını söylerken, harcama kontrolünün güçlü bir şekilde devreye gireceğini de vurguladı.

Şimşek, 'Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü ayağında çalışıyoruz. Yakında bazı hususları paylaşacağız, gereken adımları atacağız' dedi. 

Türkiye Gazetesi'nde yer alan Yücel Kayaoğlu haberine göre, kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik hazırlıklarda sona gelindi ve ilk olarak araçlar tasfiye edilecek.

Şimşek'in talimatıyla 500 aracın satışa çıkarıldığı ve 1.000 araçlık bir tasfiye listesinin hazırlandığı iddia edilmişti.

Şimşek'in talimatıyla 500 aracın satışa çıkarıldığı ve 1.000 araçlık bir tasfiye listesinin hazırlandığı iddia edilmişti.

Şimşek, konuşmasında tedbirlerin enflasyonda düşüş için de TCMB'ye yardımcı olmak amacı taşıdığını söylerken, yakın dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da söylediği ve gündem olan "yüksek gelirli ülkeler" ifadesini kullandı.

Şimşek, konuşmasında tedbirlerin enflasyonda düşüş için de TCMB'ye yardımcı olmak amacı taşıdığını söylerken, yakın dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da söylediği ve gündem olan "yüksek gelirli ülkeler" ifadesini kullandı.

Şimşek, 'Bu sene 'Yüksek Gelirli Ülkeler' grubuna Dünya Bankası tanımına göre girme ihtimalimiz var, ama olmazsa OVP döneminde gireceğiz' dedi.

Şimşek, "Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek" derken, 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında aylık enflasyonun rekor kırması 2024 yılında enflasyonda baz etkisi düşüşünü sağlayacağını ekonomistler de vurguluyordu.

Şimşek, "Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek" derken, 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında aylık enflasyonun rekor kırması 2024 yılında enflasyonda baz etkisi düşüşünü sağlayacağını ekonomistler de vurguluyordu.
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Onedio Ekonomi yayınların Prof. Dr. Burak Arzova, yayında enflasyonda yazın görülecek düşüşe değinmişti. Tamamını izlemek isteyenler için burada.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş da enflasyon konusunda baz etkisi uyarısını yapmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş da enflasyon konusunda baz etkisi uyarısını yapmıştı.

Detayları burada.

Şimşek, 2021 yılında değişen ekonomi programında öncelikli olan büyüme için de şu açıklamayı yaptı:

Şimşek, 2021 yılında değişen ekonomi programında öncelikli olan büyüme için de şu açıklamayı yaptı:

Dezenflasyon sürecinde büyüme bir miktar yavaşlayabilir, bunu biz geçici bir dönem olarak görüyoruz.

"Kur oynaklığı azaldı" diyen Şimşek, "Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor" derken, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kur oynaklığı azaldı" diyen Şimşek, "Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor" derken, sözlerine şu şekilde devam etti:

Türkiye'nin kaynağa erişim sorunu yok; Dünyada Türkiye ekonomisine çok ciddi bir güven var.

"Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark yaz aylarında kapanacak."

"Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark yaz aylarında kapanacak."

Yılın ikinci yarısından itibaren iç talep yumuşarken, dış talepteki toparlanmayla birlikte net ihracat pozitife dönecek, büyümede yumuşak bir geçiş yaşayacağız ama makul düzeyde kalacak ve dezenflasyon süreci başlamış olacak.

Programın güçlü uygulanmasının devamıyla birlikte Türkiye'nin kredi notuna artış geleceğine inanıyorum.

Biz doğruları yapacağız, eninde sonunda bu doğruların takdir edileceğine inanıyorum.

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