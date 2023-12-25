25 Aralık 2023 Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Aralık 2023 Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Aralık Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT canlı yayınında milyonlarca kişinin ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. Asgari ücret konusunda şimdiye kadar açıklama yapan isimler arasında en net rakamı söyleyen Cem Küçük, bir rakamda karar kılındığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret konusunda farklı bir rakam söylediğini belirtti.
Dilan Polat’ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla tutuklanması sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan kişiler haline gelen ‘Şampiyonalar Ligi’ ekibi, soruşturma savcısının Erzurum’a atanmasıyla biraz olsun rahatladı! Şampiyonlar Ligi diye paylaşılan fotoğraftaki 13 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturma devam ediyor ancak onlar ışıltılı ve ‘reklamlı’ hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.
İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, magazin dünyasının merak edilen isimlerinden bir tanesi. İbrahim Tatlıses'in, kızı Dilan Çıtak ile ilgili son hareketi de bi' hayli soru işaretine sebep oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...👇
Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve sürekli tartışılan oyunculuğuyla gündemden hiç düşmeyen Hande Erçel, saç renginde yaptığı değişiklikle görenlere önce küçük bir şoka uğrattı, ardından da dillere düştü! Detaylar👇
Normalde çocuklarının fotoğrafını herhangi bir emoji olmadan paylaşan Meryem Uzerli, bu sefer yüzlerini kapatınca dikkat çekti. Bakalım 👇
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Kızıl Goncalar henüz ikinci bölümüyle ekrana gelmesine rağmen gündemi bir hayli meşgul ediyor. İzleyiciyi ikiye bölen dizi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İkinci bölümdeki kız çocuklarıyla ilgili sahne yine çok konuşuldu.
Çarkıfelek programının efsane hostesi Emel Özkızıltaş, yıllar içerisindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.
Bir süredir magazin gündemini meşgul eden oyuncu çiftten kötü haber geldi: Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile yollarını ayırdıklarını böyle doğruladı. Bakalım 👇
Son dönemlerin en popüler isimlerinden birisi olan Semicenk, yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmıştı. Jüriler arasında Hadise'yi seçen Semicenk, başarılı bir yarışma süreci geçirmişti. Yıllar sonra Pantene Altın Kelebek sahibi olan Semicenk'e eski koçu Hadise'den övgü dolu sözler geldi!
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin çekim süreci, İlkim Karaca'nın açtığı dava sonucu oldukça karmaşık geçmişti. Filmin tamamlanmasının ardından mahkeme kararını vermiş ve durdurma kararını iptal etmişti. 26 Ocak'ta vizyona girecek film ile ilgili beklenen gelişme gerçekleşti. Fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyadan yorum yağdı!
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Polemikleriyle meşhur, son dönemin şarkılarıyla en çok konuşulan genç rapçilerinden Uzi, bu sefer de sevgilisiyle beraber görüntülendiği sırada muhabirlere yaptığı el hareketiyle tepki çekti...
Gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
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iğrenç ülke nin iğrenç haberleri neler kaçırmışıs