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Şehit Ailelerine Söylediği Sözler Tartışma Yaratmıştı: Gazeteci Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Şehit Ailelerine Söylediği Sözler Tartışma Yaratmıştı: Gazeteci Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.12.2023 - 20:50 Son Güncelleme: 25.12.2023 - 21:44

Gazeteci Can Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
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