Görüş Bildir
Haberler
Video
Can Ataklı'dan Tepki Çeken Sözler: 'Kimsin Lan Kimsin? Şehit Babası Olunca İstediğini Söyleme Hakkın mı Var?'

Can Ataklı'dan Tepki Çeken Sözler: 'Kimsin Lan Kimsin? Şehit Babası Olunca İstediğini Söyleme Hakkın mı Var?'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:13

İçerik Devam Ediyor

Gazeteci Can Ataklı, terör örgütü mensuplarının saldırısı sonrasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babasını hedef aldı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan ve dün cenaze töreni düzenlenen Şehit Kemal Aslan’ın töreninde babası, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" demişti: 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kahraman askerlerimiz memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanırken Şehit Kemal Aslan'ın babasını o sözlerinden dolayı hedef alan Can Ataklı, "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var" dedi.

Kahraman askerlerimiz memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanırken Şehit Kemal Aslan'ın babasını o sözlerinden dolayı hedef alan Can Ataklı, "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var" dedi.

Ataklı o videosunda, "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi.

Ataklı o videosunda, "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
93
37
32
7
5
3
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

O şehit babası sen kimsin yavşak ?

marley

o da soros un medya ayağı.

Maksimov Krunvic

Orospu çocuğu işte sana had bildirmek bize düştü çok kaşınıyorsun ulan o insanlar sen hakaret et diye mi bedel ödüyor saygı duymak zorundasın cenazesi var

Ahmet Temiz

Can Ataklı'nın annesi seni duysaydı acaba ne olurdu? Büyük lokma ye ama büyük laf etme. Şimdi sen düşün Ahirette nasıl hesaplaşacaksınız.

Freeman

sen kimsin lan hamam oğlanı

Ahmet Temiz

Dostum attığının iftiranın bedelini acaba nasıl ödeyeceksin?