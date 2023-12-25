Can Ataklı'dan Tepki Çeken Sözler: 'Kimsin Lan Kimsin? Şehit Babası Olunca İstediğini Söyleme Hakkın mı Var?'

Gazeteci Can Ataklı, terör örgütü mensuplarının saldırısı sonrasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babasını hedef aldı.
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Kahraman askerlerimiz memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlanırken Şehit Kemal Aslan'ın babasını o sözlerinden dolayı hedef alan Can Ataklı, "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var" dedi.
Ataklı o videosunda, "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi.
İşte o anlar: 👇
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O şehit babası sen kimsin yavşak ?
o da soros un medya ayağı.
Orospu çocuğu işte sana had bildirmek bize düştü çok kaşınıyorsun ulan o insanlar sen hakaret et diye mi bedel ödüyor saygı duymak zorundasın cenazesi var
Can Ataklı'nın annesi seni duysaydı acaba ne olurdu? Büyük lokma ye ama büyük laf etme. Şimdi sen düşün Ahirette nasıl hesaplaşacaksınız.
sen kimsin lan hamam oğlanı
Dostum attığının iftiranın bedelini acaba nasıl ödeyeceksin?