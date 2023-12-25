Fenomenler Soruşturması Savcısız Kaldı! Şampiyonlar Ligi’ndekiler Işıltılı ve Reklamlı Hayatlarına Geri Döndü

Dilan Polat’ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla tutuklanması sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan kişiler haline gelen ‘Şampiyonalar Ligi’ ekibi, soruşturma savcısının Erzurum’a atanmasıyla biraz olsun rahatladı!

Şampiyonlar Ligi diye paylaşılan fotoğraftaki 13 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturma devam ediyor ancak onlar ışıltılı ve ‘reklamlı’ hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.