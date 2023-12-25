Fenomenler Soruşturması Savcısız Kaldı! Şampiyonlar Ligi’ndekiler Işıltılı ve Reklamlı Hayatlarına Geri Döndü
Fenomenler Soruşturması Savcısız Kaldı! Şampiyonlar Ligi’ndekiler Işıltılı ve Reklamlı Hayatlarına Geri Döndü
Dilan Polat’ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla tutuklanması sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan kişiler haline gelen ‘Şampiyonalar Ligi’ ekibi, soruşturma savcısının Erzurum’a atanmasıyla biraz olsun rahatladı!
Şampiyonlar Ligi diye paylaşılan fotoğraftaki 13 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturma devam ediyor ancak onlar ışıltılı ve ‘reklamlı’ hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.
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Uzun süredir Türkiye gündeminden düşmeyen fenomenler ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Soruşturmaları devam eden fenomenler bir süre durulmuştu ama şimdi yeniden eski lüks hayatlarına döndüler ve bunu paylaşmaya da başladılar.
Paylaşımları ve reklamları tam gaz devam eden fenomenlerin soruşturmasının ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu.
Kanal D Haber’de yer alan habere göre; İstanbul Emniyeti, 1 haftadır hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceliyor hem de ifade için soru hazırlıyor. Emniyet fenomenleri soruşturmaya devam ederken, onlar ise gösterişli hayatlarına kaldığı yerden devam ediyor.
ABD’de yaşayan Eylül Öztürk, “Keyfim yok ama öyle yapmam lazım” diyerek art arda ürün tanıtımı yaptı.
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Şulemsi isimli fenomen ise doğum gününü Boğaz’da bir mekanda kutladığı videoyu paylaştı. Arkadaşları tarafından hediye edilen köpek ile fotoğraflarını paylaştı.
Merve Nur Akyüz de güzellik merkezinin reklamını yaptı ve kampanyalarını sıraladı.
Fenomenlerin ne zaman ifadelerinin alınacağı merak ediliyor.
Erzurum’a atanan soruşturma savcısı Gökalp Kökçü’nün yerine henüz savcı görevlendirilmedi.
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