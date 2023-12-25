26 Ocak'ta Vizyona Girecek Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminden Gelen İlk Fragmana Sosyal Medyadan Yorum Yağdı
26 Ocak'ta Vizyona Girecek Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminden Gelen İlk Fragmana Sosyal Medyadan Yorum Yağdı
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin çekim süreci, İlkim Karaca'nın açtığı dava sonucu oldukça karmaşık geçmişti. Filmin tamamlanmasının ardından mahkeme kararını vermiş ve durdurma kararını iptal etmişti. 26 Ocak'ta vizyona girecek film ile ilgili beklenen gelişme gerçekleşti. Fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyadan yorum yağdı!
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Ülkemizin değerli sanatçılarından biri olan Cem Karaca'nın hayatının bir süre önce film yapılmasına karar verilmişti.
Ancak film henüz yapım aşamasındayken, Cem Karaca'nın dördüncü eşi İlkim Karaca filmin durdurulması için dava açmıştı.
Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra da mahkeme durdurma kararının iptaline karar vermişti.
İsmail Hacıoğlu'nun başrollerini oynadığı filmde Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel'in rol alacağı açıklanmıştı.
26 Ocak'ta vizyona gireceği açıklanan Cem Karaca'nın Gözyaşları'ndan ilk fragman sonunda geldi.
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Yayınlanan fragmanın ardından sosyal medyadan yorum yağdı.
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Siz fragmanı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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işklar içinde uyu anacığınla büyük insan
setretmeye değer
fragmanı güya defalarca izlemiş doyamamış her yerde fake insanlar her yerde fake hesaplar her yerde reklamlar olmuş