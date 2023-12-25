26 Ocak'ta Vizyona Girecek Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminden Gelen İlk Fragmana Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin çekim süreci, İlkim Karaca'nın açtığı dava sonucu oldukça karmaşık geçmişti. Filmin tamamlanmasının ardından mahkeme kararını vermiş ve durdurma kararını iptal etmişti. 26 Ocak'ta vizyona girecek film ile ilgili beklenen gelişme gerçekleşti. Fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyadan yorum yağdı!