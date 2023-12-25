Gelmez mi Bi' Düet? Hadise Yıllar Önce O Ses Türkiye'de Beraber Çalıştığı Semicenk'i Öve Öve Bitiremedi

Son dönemlerin en popüler isimlerinden birisi olan Semicenk, yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmıştı. Jüriler arasında Hadise'yi seçen Semicenk, başarılı bir yarışma süreci geçirmişti. Yıllar sonra Pantene Altın Kelebek sahibi olan Semicenk'e eski koçu Hadise'den övgü dolu sözler geldi!