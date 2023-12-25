Gelmez mi Bi' Düet? Hadise Yıllar Önce O Ses Türkiye'de Beraber Çalıştığı Semicenk'i Öve Öve Bitiremedi
Gelmez mi Bi' Düet? Hadise Yıllar Önce O Ses Türkiye'de Beraber Çalıştığı Semicenk'i Öve Öve Bitiremedi
Son dönemlerin en popüler isimlerinden birisi olan Semicenk, yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmıştı. Jüriler arasında Hadise'yi seçen Semicenk, başarılı bir yarışma süreci geçirmişti. Yıllar sonra Pantene Altın Kelebek sahibi olan Semicenk'e eski koçu Hadise'den övgü dolu sözler geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemlerin en popüler isimlerinden birisi de Semicenk şüphesiz ki.
Funda Arar ile düet yaptığı Al Sevgilim şarkısıyla kariyerinde büyük bir ivme kazanan Semicenk, aslında yıllardır gözümüzün önündeymiş!
Kendisi yıllar önce O Ses Türkiye programına katılmış! 2019 yılında yarı finale kadar yükselen Semicenk, Hadise'nin takımındaydı.
Hadise'ye şampiyonluk kazandıramasa da aldığı doğru kararlarla kariyer basamaklarını üçlü beşli çıktı valla!
Hadise daha o günlerde Semicenk'in star ışığı taşıdığını ve çok iyi yerlere geleceğini söylemiş... Günümüzde baktığımızda Hadise'nin haklı olduğunu görüyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Milyonlarca dinlenmeyle listeleri altüst eden Semicenk, ödüllere de doyamıyor. Ayrıca kendisi 7'den 70'e binlerce hayrana sahip.
Geçtiğimiz günlerde Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ni iki ödülle kapattı kendisi. Bu da başarısının altın bir nişanesiydi adeta.
Semicenk'in bu önlenemez başarısı hakkında Hadise'ye soru sorulmasa olmazdı!
Semicenk'in bu günlerini yıllar öncesinde anlatan Hadise, kendisine aldığı ödül sorulunca "Semicenk başarılı bir sanatçı bence. O ses Türkiye'de de bunu söylemiştim zaten." dedi.
Konuşmasını "Onu çok seviyorum. Hatta geçenlerde mesajlaştık, arkasındayım. Bence çok başarılı, hak etti ödülü." diyerek sonlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Ee ne diyoruz o zaman, bi' düet gelmez mi? 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın