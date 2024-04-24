24 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bahçeşehir Koleji - Chemnitz basket maçını izlemeye giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın kameralara takılan görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının diline yine ve yeniden fena düştü!
Geçtiğimiz dakikalarda muhabirlerin sorusuna cevap veren Barış Arduç, yakışıklılığın masaya yatırıldığı anlarda bir muhabirden gelen Gupse Özay yorumuna kapak niteliğinde bir cevap verdi!
Ünlü oyuncu Şevval Sam'ın biricik oğlu Tarık Emir, geçtiğimiz gün kameralara yakalandı. Son zamanlardaki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu isim muhabirlere verdiği şakayla karışık cevapla güldürdü!
51 yaşına giren Cem Yılmaz'a yazar arkadaşından büyük jest geldi. Yılmaz'ın ismi gökyüzünde bir yıldıza verildi!
Hamilelik senaryosuyla büyük tartışmalar yaratan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in askere gideceği beklenirken evlilik haberi vermesi herkesi şoke etti. Pembe tezkere için böyle davrandığı konuşulan Mükremin yine hamilelik senaryosuna başvurdu.
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Önceki gün doğum günü kutlamasıyla gündem olan Demet Akalın, bugün kiracısıyla yaşadığı polemikle dikkat çekti. Jess Molho ile sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programı sırasında kiracısı ile yaşadığı problemi anlatan Akalın, sinirlerine hakim olamadı.
Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'ye Yeliz Yeşilmen'den tam destek geldi!
Yüz gerdirme operasyonu geçiren Selen Görgüzel'in operasyondan sonraki son hali Seren Serengil'e benzetildi. Görgüzel'in son postu dillere fena düştü!
Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden, herkesin bir sanatçı olarak saygı duyduğu aynı zamanda "abi" olarak gördüğü Haluk Levent yine yaptığı hareketle "müthiş bir insansın" dedirtti. Kanserle savaşan ablasını konserinde ağırlayan Haluk Levent, gözlerimizi doldurdu.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada yakından takip edilen isimlerden biri. Sesiyle herkesi etkileyen ve yaz sezonu gelirken konser temposu artan Mosso, muhabirlerle sohbet ettiği sırada etli butlu olmaktan mutlu olduğunu ve zayıf olmayı sevmediğini söyledi!
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İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur, her geçen gün sosyal medya kullanımında level atlıyor biliyorsunuz ki. Ünlü isim bu sefer de karalara büründüğü son pozlarıyla ortalığı ateşe verdi!
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda doktoruyla yaşadığı talihsiz yanlış anlaşılma yüzünden yüzündeki değişimlerle çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun aşk hayatı son dönemde pek yolunda gitmezken, Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre yepyeni bir serüvene adım atmış bile! Hem de ünlü yönetmenin oğluyla...
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hem tarzıyla hem de güzelliğiyle magazinin sevilen isimlerinden. Elbette özel hayatını da ele aldığımız ünlü oyuncu, GQ Dergisi için verdiği son pozlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Adeta rockçı Serpil'i andıran görüntüsü "Serenay sakın!" dememize sebep oldu.
Şubat sonunda dördüncü kez evlenen Ebru Gündeş, seyirciler arasında mücevhercisini görünce yeni siparişte bulundu! Tektaşını gösteren Ebru Gündeş'in yeni isteği güldürdü!
Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre ikonik ikili Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ten endişelendiren bir açıklama geldi. Faik Öztürk'ün beynine pıhtı attığı ortaya çıktı!
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