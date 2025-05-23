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23 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

23 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.05.2025 - 20:08

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kurban Bayramı için geri sayım başlarken tatilin uzatılıp uzatılmayacağı belli oldu.

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken tatilin uzatılıp uzatılmayacağı belli oldu.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasından sonra yakalaşan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merakla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Kurban Bayramı tatilinin süresi belli oldu. 10 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinde kamu çalışanlarının izinlerine ilişkin açıklama yaptı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükümlerin açıklaması geri bırakıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündem oldu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması için çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündem oldu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması için çağrıda bulundu.

Devlet Bahçeli, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur' dedi.

Adidas'ta 544 bini aşkın müşterisinin bilgisi sızdırıldı. Dev marka KVKK'ya veri ihlali bildirimi yaptı.

Adidas'ta 544 bini aşkın müşterisinin bilgisi sızdırıldı. Dev marka KVKK'ya veri ihlali bildirimi yaptı.

Dünyanın en büyük ikinci spor giyim üreticisi Adidas'ta skandal bir olay yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) ‘veri ihlali’ bildirimi yapan Adidas, 544 bin 395 müşterinin bilgisinin sızdırıldığını açıkladı. Marka, Türk müşterilerin de bu durumdan etkilendiğini bildirdi.

Trafik Kanunu'nda değişiklik gerçekleştirilecek. Söz konusu değişiklikleri öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Trafik Kanunu'nda değişiklik gerçekleştirilecek. Söz konusu değişiklikleri öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Trafik Kanunu sil baştan değişiyor. Özellikle trafik cezalarının artırılmasını içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni kanunda trafik cezaları artıyor. İşte madde madde yeni trafik cezaları.

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Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü.

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü.

Yeşilçam oyuncularından 62 yaşındaki Mehmet Serdar Sulukahya, internetten tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kız tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan Mehmet Serdar Sulukaya hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P. Emniyetteki ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

Geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen ünlü oyuncu Berk Atan, açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen ünlü oyuncu Berk Atan, açıklamalarda bulundu.

Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle gönüllere taht kuran Berk Atan, geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını korkutmuştu. Kaburgaları kırılan ve hastaneye kaldırılan oyuncu, uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden setlere döndü. Sağlık durumuyla ilgili sık sık bilgi veren Atan, kaza gününe dair dikkat çeken bir detayı ise ilk kez açıkladı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Yunan ekibi Panathinaikos karşı karşıya geldi.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Yunan ekibi Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini yenerek finale yükseldi. 

İlk periyotu 22-14 alan Fenerbahçe ikinci periyotta rakibinin 16-19 gerisinde kaldı. üçüncü periyottan da 17-15 üstün ayrılan Fenerbahçe Beko son periyotta da başa baş geçen mücadelede geri adım atmadı ve maçı 82-76 skorla kazandı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı diziye sezon finali öncesi sürpriz bir oyuncu katılıyor. Birsen Altuntaş oyuncunun hayat vereceği karakterin tüyolarını da verdi. İşte detaylar...

Eylem Tok ve oğlu Timur C.'den şikayetini geri çeken Türkiye'nin konuştuğu Şükriye Aci ve kayınvalidesi arasında dikkat çeken anlar.

Eylem Tok ve oğlu Timur C.'den şikayetini geri çeken Türkiye'nin konuştuğu Şükriye Aci ve kayınvalidesi arasında dikkat çeken anlar.

Eylem Tok ve oğlu Timur C. davasında tazminat alarak kocası Oğuz Murat Aci'nin vefatı ile ilgili şikayetini geri çeken eş Şükriye Aci bugün Neler Oluyor Hayatta programının konuğu oldu. Kayınvalidesi yayına bağlandıktan sonra aralarında tartışma yaşandı. Kayınvalide beddua edince tansiyon iyice yükseldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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