23 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Kurban Bayramı için geri sayım başlarken tatilin uzatılıp uzatılmayacağı belli oldu.
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündem oldu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması için çağrıda bulundu.
Adidas'ta 544 bini aşkın müşterisinin bilgisi sızdırıldı. Dev marka KVKK'ya veri ihlali bildirimi yaptı.
Trafik Kanunu'nda değişiklik gerçekleştirilecek. Söz konusu değişiklikleri öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.
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Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü.
Geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen ünlü oyuncu Berk Atan, açıklamalarda bulundu.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve Yunan ekibi Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Eylem Tok ve oğlu Timur C.'den şikayetini geri çeken Türkiye'nin konuştuğu Şükriye Aci ve kayınvalidesi arasında dikkat çeken anlar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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