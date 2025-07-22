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22 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

22 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 19:49

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklık bugün rekor seviyelere ulaşacak.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklık bugün rekor seviyelere ulaşacak.

Afrika'dan gelen çöl sıcaklarının etkisiyle İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı 40 derece olacak. 

Hava tahminleri paylaşımları yapan Hava Forum ise “Zorlu bir 72 saate giriyoruz. Bu işin şakası yok!” uyarısı yaptı.

Instagram’da @ben.sencer isimli bir kullanıcının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Instagram’da @ben.sencer isimli bir kullanıcının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Haziran ayında girdiği YKS sınavında kendi bulduğu ‘sallama’ taktiğini uygulayan genç, tıp fakültesini kazandığı seneden daha iyi bir sıralama elde ederek gündem oldu.

Ülkemizin yepyeni kız grubu Manifest, şu sıralar herkesin dilinde.

Ülkemizin yepyeni kız grubu Manifest, şu sıralar herkesin dilinde.

Eğlenceli şarkıları, farklı tarzları ve güzellikleriyle dikkatimizi çeken Manifest kızları müzik dünyasına müthiş bir giriş yapmayı başardı. Harbiye'de ilk konserlerini veren grup, sahneyi resmen salladı! 

Manifest üyeleri bu kadar gündemde olunca sosyal medyada her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.

Örneğin Hilal Yelekçi'nin daha önce Doğa İçin Çal'da yer alması gibi!

Kahramanmaraş'ta bir hasta, idrar şikâyetiyle başvurduğu hastanede yapılan muayene sonucu testisinde 20 santimetrelik tümörle karşılaştı.

Kahramanmaraş'ta bir hasta, idrar şikâyetiyle başvurduğu hastanede yapılan muayene sonucu testisinde 20 santimetrelik tümörle karşılaştı.

Tümör, yapılan ameliyat ile hastadan alındı. Uzmanlar, geç kalınan bu tür vakaların önlenmesi için erkeklerin kendilerini düzenli olarak muayene etmeleri ve utanmadan doktora başvurmaları gerektiğini söylüyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor.

Geri sayımın sürdüğü bugünlerde İstanbul'da büyük bir hazırlık var. İstanbul Festivali'nde sahne alacak olan Jennifer Lopez için İstanbul temalı bir sahne kuruldu. 72 metrelik bu sahnede, 800 ışık, 184 hoparlör ve 20 bin piksel çözünürlüklü dev ekran yer alacak. Bu ekipmanlar ise toplam 70 TIR'la taşındı!

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NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, CNBC-e’de katıldığı programda yaptığı açıklamalarda sosyal medyada gündem oldu.

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, CNBC-e’de katıldığı programda yaptığı açıklamalarda sosyal medyada gündem oldu.

Evlerin gittikçe küçüleceğini söyleyen Erden Timur “Ben mesela en küçük 1+1 80 metrekareyken 39 metrekare yaptım. Ürün çok inovatif” dedi.

Hakan Ural ile Sibel Can’ın evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, her zaman magazinden uzak kalmayı tercih eden bir isim.

Hakan Ural ile Sibel Can’ın evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, her zaman magazinden uzak kalmayı tercih eden bir isim.

Ancak bilenler bilir, arada sırada sosyal medya paylaşımlarıyla ya da özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak Harbiye'de konser veren annesi Sibel Can’ı yalnız bırakmayan Melisa Ural, güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha “güzellik genetik” dedirtti.

ABD hükümeti, yeni yasa ile birlikte uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.

ABD hükümeti, yeni yasa ile birlikte uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.

NTV’den Beyza Çolak’ın haberine göre; vize maliyetlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir 'vize bütünlük ücreti' ödemesi istenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Eski Başkanı Murat Çetinkaya hakkında yapılan suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Eski Başkanı Murat Çetinkaya hakkında yapılan suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü.

İngiltere merkezli KNP Logistics, bir fidye yazılımı saldırısının ardından iflas etti.

İngiltere merkezli KNP Logistics, bir fidye yazılımı saldırısının ardından iflas etti.

Şirketin sistemlerine, bir çalışana ait olduğu düşünülen basit bir parola aracılığıyla sızıldığı bildirildi. Siber saldırı sonucunda KNP’nin tüm verileri şifrelenirken, şirket faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. 158 yıllık firmanın çöküşü, 700’den fazla çalışanın işini kaybetmesine neden oldu.

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç Balıkesir'de kaza yaptı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç Balıkesir'de kaza yaptı.

Maddi hasarın meydana geldiği ölen ve yaralananın olmadığı kaza sonrasında çıkan kavgayı arabadan inen İlber Ortaylı sakinleştirdi.

Ekranların karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca, bu kez bir dizi ya da filmle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir uyarıyla gündemde.

Ekranların karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca, bu kez bir dizi ya da filmle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir uyarıyla gündemde.

Ünlü oyuncunun telefonuna gelen dolandırıcılık mesajı, Kaynarca’yı adeta çileden çıkardı. “Bizim kendi dolandırıcımız var, size ihtiyaç yok” sözleriyle tepki gösteren Kaynarca, bu mesajı ifşa ederek takipçilerine “aman dikkat” uyarısı yaptı.

TRT’nin FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimini konu alan Son Sefer adlı filminde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz’ün çekimler sırasında otobüs ile kaza yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

TRT’nin FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimini konu alan Son Sefer adlı filminde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz’ün çekimler sırasında otobüs ile kaza yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Yolculuk sırasında birçok kişi domates suyunu tercih ediyor

Yolculuk sırasında birçok kişi domates suyunu tercih ediyor

Ancak bu içeceğin yanına karabiber eklenmesi tesadüf değil. Özellikle uçaklarda bu ikili birlikte servis ediliyor. Peki bunun ardında yatan bilimsel neden ne? Ünlü şef Yunus Emre Akkor, domates ve karabiberin birlikteliğini anlatırken bu tercihin neden uçakta daha da önem kazandığını açıkladı.

Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanışıp evlendiği Hakan Hatipoğlu’yla mutlu bir evliliği olan, 2018 yılında Lila ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Gizem Hatipoğlu son zamanlardaki fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanışıp evlendiği Hakan Hatipoğlu’yla mutlu bir evliliği olan, 2018 yılında Lila ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Gizem Hatipoğlu son zamanlardaki fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Hatipoğlu, iki ayda tam 9 kilo verdiğini açıkladı. Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönen Hatipoğlu’nun sırrı da merak konusu oldu. Takipçileri “Nasıl bu kadar hızlı kilo verdi?” diye sorarken, ünlü isim sırrını açıkladı.

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İstanbul’da yarın rekor sıcaklık bekleniyor!

İstanbul’da yarın rekor sıcaklık bekleniyor!

İstanbul’da yarın yaşanması beklenen rekor sıcaklık öncesinde meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbul Valisi Davut Gül’e seslendi: “Sayın Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız.'

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Davada Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından gerekçeli karar açıklandı. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbettiği abajur silah sayıldı. Gerekçeli kararda Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği ve ‘silahla kasten yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Aydın’da itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış ve tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü olarak bulunmuştu.

Aydın’da itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış ve tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü olarak bulunmuştu.

Gezgin bugün Aydın’da memleketi Nazilli yerine Yenipazar ilçesinde gizli bir şekilde toprağa verildi. Turgay Ahmet Gezgin’in ismi mezar taşına da yazılmadı.

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, yaptığı bir yorumla yeniden gündeme geldi.

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, yaptığı bir yorumla yeniden gündeme geldi.

Gürkan, Türkiye’de İstanbul ve Ankara dışındaki her yerin taşra olduğunu savundu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çıkış, kısa sürede ikiye bölünmüş tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar bu görüşe katılırken, bazıları sert şekilde eleştirdi. Gürkan, geçmişte de benzer çıkışlarıyla kamuoyunda dikkat çekmişti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi ile ilgili yaşananlar gündemdeydi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi ile ilgili yaşananlar gündemdeydi

Yıldız oyuncunun ismi ilk önce Galatasaray ile anılmış ancak sonrasında Fenerbahçe’nin de transferde devreye girdiği iddia edilmişti.

Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, TRT Spor’da katıldığı canlı yayında Hakan’ın seneye kariyerine Inter’de devam edeceğini söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde, Arya Bektaş'ın programına katılıp sette yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti anlatan Bahar Şahin, magazin tarihine adını yazdıracak bir kaos fitillemişti.

Geçtiğimiz günlerde, Arya Bektaş'ın programına katılıp sette yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti anlatan Bahar Şahin, magazin tarihine adını yazdıracak bir kaos fitillemişti.

Yıllar önce final yapan dizi Zalim İstanbul ve oradaki rol arkadaşı Mine Tugay gündeme oturmuş, Mine Tugay'ın zorbalık yaptığı iddia edilen isim olduğu ortaya çıkmıştı. 

İkilinin arasındaki mesele gün geçtikçe büyüdü, birkaç saat önce her iki ünlü isimle de çalıştığının altını çizen stüdyo sahibi Atalay Gürsoy da tarafını belli etti.

Kuruluş Osman'da 6 sezondur rol alan Burak Özçivit, diziden anlaşmazlık sonucu ayrıldı.

Kuruluş Osman'da 6 sezondur rol alan Burak Özçivit, diziden anlaşmazlık sonucu ayrıldı.

Bölüm başı 4 milyon TL istediği için diziden ayrıldığı iddia edilen Özçivit, Instagram hesabı üzerinden hafif gönderme içeren bir paylaşımla Kuruluş Osman'a veda etti.

Galatasaray, kamuoyunda “Bankalar Birliği” yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşmasına dair tüm borçların kapatıldığını açıkladı.

Galatasaray, kamuoyunda “Bankalar Birliği” yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşmasına dair tüm borçların kapatıldığını açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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