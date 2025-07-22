22 Temmuz Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklık bugün rekor seviyelere ulaşacak.
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Instagram’da @ben.sencer isimli bir kullanıcının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
Ülkemizin yepyeni kız grubu Manifest, şu sıralar herkesin dilinde.
Kahramanmaraş'ta bir hasta, idrar şikâyetiyle başvurduğu hastanede yapılan muayene sonucu testisinde 20 santimetrelik tümörle karşılaştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor.
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NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, CNBC-e’de katıldığı programda yaptığı açıklamalarda sosyal medyada gündem oldu.
Hakan Ural ile Sibel Can’ın evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural, her zaman magazinden uzak kalmayı tercih eden bir isim.
ABD hükümeti, yeni yasa ile birlikte uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Eski Başkanı Murat Çetinkaya hakkında yapılan suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü.
İngiltere merkezli KNP Logistics, bir fidye yazılımı saldırısının ardından iflas etti.
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu araç Balıkesir'de kaza yaptı.
Ekranların karizmatik oyuncusu Oktay Kaynarca, bu kez bir dizi ya da filmle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir uyarıyla gündemde.
TRT’nin FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimini konu alan Son Sefer adlı filminde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz’ün çekimler sırasında otobüs ile kaza yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Yolculuk sırasında birçok kişi domates suyunu tercih ediyor
Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanışıp evlendiği Hakan Hatipoğlu’yla mutlu bir evliliği olan, 2018 yılında Lila ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Gizem Hatipoğlu son zamanlardaki fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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İstanbul’da yarın rekor sıcaklık bekleniyor!
Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu.
Aydın’da itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış ve tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü olarak bulunmuştu.
Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, yaptığı bir yorumla yeniden gündeme geldi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi ile ilgili yaşananlar gündemdeydi
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Geçtiğimiz günlerde, Arya Bektaş'ın programına katılıp sette yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti anlatan Bahar Şahin, magazin tarihine adını yazdıracak bir kaos fitillemişti.
Kuruluş Osman'da 6 sezondur rol alan Burak Özçivit, diziden anlaşmazlık sonucu ayrıldı.
Galatasaray, kamuoyunda “Bankalar Birliği” yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşmasına dair tüm borçların kapatıldığını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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