Testisinde 20 Santimlik Tümör Çıkan 66 Yaşındaki Adam Ameliyata Alındı

Karın bölgesine kadar yayılan kitlenin geç fark edilmesi nedeniyle hastanın tedavi süreci zorlaştı. Özel Sular Akademi Hastanesi Üroloji ve Androloji Uzmanı Dr. Mustafa Yeter, benzer durumların önüne geçmek için erkeklerin tıpkı meme kanserinde olduğu gibi kendilerini düzenli olarak muayene etmeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Yeter, hastanın yaklaşık 6 aydır testisindeki kitleyi fark ettiğini ancak durumu gizlediğini belirterek, 'Bize geldiğinde sadece idrar şikâyeti vardı. Genel muayene yaptığımızda sol testiste yaklaşık 20 santimetreye ulaşan bir kitle fark ettik. Bu kitlenin karın boşluğuna ve diğer organlara yayılmış olduğu da yapılan tetkiklerde ortaya çıktı' dedi.