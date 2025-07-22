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Testisinde 20 Santimlik Tümör Çıkan 66 Yaşındaki Adam Ameliyata Alındı

Testisinde 20 Santimlik Tümör Çıkan 66 Yaşındaki Adam Ameliyata Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 10:33

Kahramanmaraş'ta bir hasta, idrar şikâyetiyle başvurduğu hastanede yapılan muayene sonucu testisinde 20 santimetrelik tümörle karşılaştı. Tümör, yapılan ameliyat ile hastadan alındı. Uzmanlar, geç kalınan bu tür vakaların önlenmesi için erkeklerin kendilerini düzenli olarak muayene etmeleri ve utanmadan doktora başvurmaları gerektiğini söylüyor.

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Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki bir hastanın testisinde 20 santimetre çapında tümör tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki bir hastanın testisinde 20 santimetre çapında tümör tespit edildi.

Karın bölgesine kadar yayılan kitlenin geç fark edilmesi nedeniyle hastanın tedavi süreci zorlaştı. Özel Sular Akademi Hastanesi Üroloji ve Androloji Uzmanı Dr. Mustafa Yeter, benzer durumların önüne geçmek için erkeklerin tıpkı meme kanserinde olduğu gibi kendilerini düzenli olarak muayene etmeleri gerektiğini söyledi.

Dr. Yeter, hastanın yaklaşık 6 aydır testisindeki kitleyi fark ettiğini ancak durumu gizlediğini belirterek, 'Bize geldiğinde sadece idrar şikâyeti vardı. Genel muayene yaptığımızda sol testiste yaklaşık 20 santimetreye ulaşan bir kitle fark ettik. Bu kitlenin karın boşluğuna ve diğer organlara yayılmış olduğu da yapılan tetkiklerde ortaya çıktı' dedi.

"Kendinizi muayene edin, çekinmeden hekime başvurun"

"Kendinizi muayene edin, çekinmeden hekime başvurun"

Hastanın daha önce farklı sağlık merkezlerine gittiğini ancak şikâyetini açıkça dile getirmediğini aktaran Dr. Yeter, 'Erken dönemde yapılacak basit bir muayene bu süreci çok daha kolay hale getirebilirdi. Ne yazık ki, hastamız ancak hastalık yaygınlaştıktan sonra detaylı değerlendirmeye alınabildi' dedi.

Erkeklerde testis tümörlerinin genellikle ağrısız kitle şeklinde ortaya çıktığını ve fark edilmesinin zor olmadığını vurgulayan Dr. Yeter, 'Aynı meme kanserlerinde olduğu gibi erkekler de kendilerini periyodik olarak muayene etmeli. Şüpheli bir kitle fark edildiğinde, utanmadan ve ertelemeden mutlaka bir hekime başvurulmalı. Ayrıca klinisyen meslektaşlarımız da genel fizik muayeneyi atlamamalı. Birçok hastalık, sadece dikkatli bir muayene ile erkenden fark edilebilir. Bu sayede hem teşhis süreci hızlanır hem de tedavi daha kolay hale gelir' dedi.

Ameliyatla çıkarılan tümörün patolojik incelemeye gönderildiğini aktaran Dr. Yeter, sonucun ardından hastaya uygun onkolojik tedavinin başlanacağını sözlerine ekledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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